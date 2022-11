Call of Duty Warzone Mobile en précommande sur iOS, sortie prévue le 15 mai 2023

Après la mise en ligne des préinscriptions sur Android, les précommandes de Call of Duty Warzone Mobile sont désormais disponibles sur l'App Store pour iOS. Sur la fiche du jeu, la date de sortie prévue est positionnée au 15 mai 2023. Il s'agit probablement d'une date provisoire.

Call of Duty: Warzone Mobile arrive en 2023

Call of Duty : Warzone 2.0 vient de sortir sur les consoles et les plates-formes PC, y compris Steam, avec un lancement énorme qui a notamment vu notre collègue Julien y jouer toute la nuit. Espérons que la date de sortie de Call of Duty : Warzone Mobile ne soit pas aussi tardive que mai 2023.



Pour commencer, regardez le trailer vidéo de Call of Duty : Warzone Mobile ci-dessous :

Call of Duty: Warzone Mobile est censé offrir un gameplay authentique de Call of Duty sur mobile avec des graphismes de grande qualité et des commandes intuitives, dixit Activision. Conçu spécifiquement pour les joueurs sur mobile, tout, des mouvements, de la visée et du maniement des armes à la physique, aux animations et au son, a été optimisé dans Call of Duty: Warzone Mobile, offrant la précision, l'authenticité et les performances ultimes que les joueurs attendent de Call of Duty. Une promesse qui nous met l'eau à la bouche, surtout que COD Mobile était déjà une grande réussite.



Call of Duty : Warzone Mobile disposera également d'une progression partagée. Vous pourrez faire évoluer votre passe de combat, gagner de l'expérience et utiliser des équipements similaires dans Call of Duty : Modern Warfare II sur PC et sur console. Une liste d'amis commune sera également disponible, ce qui vous permettra de rejoindre votre équipe sur le jeu sur console et sur PC.

Call of Duty®: Warzone™ Mobile inaugure la nouvelle ère de la franchise Call of Duty®, avec une expérience de jeu Battle Royale sur mobile de la plus haute qualité. Avec des combats épiques de Call of Duty: Warzone avec des armes à feu, des exécutions et des véhicules, du contenu authentique avec des opérateurs, des armes et des cartes, et le gameplay unique de Call of Duty: Warzone permettant jusqu'à 120 joueurs en direct dans une partie sur mobile, Call of Duty: Warzone Mobile est prêt à redéfinir le Battle Royale sur mobile. Grâce à la nouvelle technologie Call of Duty 2.0, les joueurs de Call of Duty: Warzone Mobile peuvent partager des fonctionnalités sociales comme les amis et les chats de discussion, l’EXP, les inventaires d'armes, les attirails et même le Passe de combat sur toutes les plateformes pour une expérience Call of Duty véritablement connectée. Conçu pour les appareils mobiles afin d'être la meilleure expérience possible, Call of Duty: Warzone Mobile proposera des événements, des sélections et du contenu spécifiques sur mobile, ainsi que des options de personnalisation des contrôles approfondies pour aider les vétérans comme les nouvelles recrues.



Si vous souhaitez y jouer dès le lancement, précommandez Call of Duty : Warzone Mobile sur l'App Store pour iOS et pré-enregistrez-vous sur Google Play pour Android. En précommandant Call of Duty : Warzone Mobile sur l'App Store, vous pourrez gagner le M4-Archfield, le X12-Prince of Hell, le Ghost-Condemned, et bien plus encore dans le jeu. Rendez-vous en mai 2023, on a hâte !

Télécharger le jeu Call of Duty®: Warzone™ Mobile