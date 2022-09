Nouveau trailer de Call of Duty: Warzone Mobile et préinscription Android ouverte

Hier soir, Activision tenait son grand showcase "Call of Duty NEXT", où le studio a annoncé toutes les nouveautés de leur gamme de jeux Call of Duty. Nous avons ainsi eu droit à Call of Duty: Modern Warfare II, qui sortira sur consoles et PC en octobre; Call of Duty: Warzone 2.0, qui est la prochaine itération du jeu de bataille royale gratuit très populaire sur consoles et PC; et Call of Duty: Warzone Mobile, qui est la version mobile de ce jeu de bataille royale gratuit. Naturellement, ce qui nous intéresse ici c'est le jeu mobile à venir, et lors du COD NEXT, de nombreux détails sur Call of Duty : Warzone Mobile ont été révélés, ainsi qu'une toute nouvelle bande-annonce cinématique, que vous pouvez voir ci-dessous.

Call of Duty Warzone Mobile enfin confirmé

La nouvelle vidéo de COD Warzone Mobile :

120 joueurs par partie

Tout d'abord, Warzone Mobile se déroulera sur la carte Verdansk, qui était la carte originale de Call of Duty : Warzone lors de sa sortie en 2020 et qui est basée sur un lieu de Call of Duty : Modern Warfare de 2019. Les développeurs promettent une expérience comme sur consoles et PC, mais adaptée pour les appareils mobiles. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à ce que des éléments comme les Kill Streaks, les Buy Stations et, bien sûr, le Goulag fassent leur apparition dans Warzone : Mobile. Le jeu proposera également 120 joueurs en direct dans un même match, soit moins que les 150 de Warzone proprement dit, mais plus que la plupart des jeux de bataille royale sur mobile. Les développeurs précisent qu'ils n'incluront pas de bots dans ce chiffre de 120, et qu'ils s'efforceront de faire participer de vrais joueurs à chaque match.

Pas de cross-platform

Il n'y aura pas de jeu multiplateforme entre Warzone sur mobile et les versions console ou PC, mais il y aura une progression multiplateforme et un Battle Pass partagé entre les trois titres : Modern Warfare II, Warzone 2.0 et Warzone Mobile. On attend la même chose sur Call of Duty Mobile, surtout vu le nombre de jeux de la licence qui sortent ou qui s'apprêtent à débarquer.

Date de sortie

Comme souvent, il est un peu difficile de vous donner une date exacte pour le début de la Warzone : Mobile débutera, Activision parlant d'une sortie en 2023. Les pré-enregistrements pour la version Android sont maintenant en ligne sur le Google Play Store avec plusieurs niveaux de récompenses à débloquer en fonction du nombre de joueurs, y compris une ~récompense mystère~ pour avoir atteint la barre des 25 millions.



Qui a hâte de pouvoir jouer à Warzone sur iPhone, iPad ou Android ?