Call of Duty Mobile est dix fois plus rentable que Warzone Mobile

La franchise Call of Duty, géant du monde des jeux de tir à la première personne (FPS), a su s'adapter aux nouveaux usages des joueurs. Initialement une série classique sur PC et consoles, elle s’est élargie aux jeux mobiles avec Call of Duty : Mobile en 2019, puis Call of Duty : Warzone Mobile en 2024. Les résultats financiers mettent en lumière des différences frappantes dans leurs performances, expliquant la décision d’Activision d’abandonner Warzone Mobile.

Warzone n'a pas convaincu

Cette semaine, Activision a mis un terme à Call of Duty : Warzone Mobile, un jeu de bataille royale mobile qui n’a pas répondu aux attentes malgré 45 millions de pré-inscriptions. Lancé en mars de l'année dernière, le jeu a généré 1,4 million de dollars de revenus sur les quatre premiers jours, avant un déclin rapide, atteignant seulement 17 millions de dollars de recettes totales (hors commission de 30 % d’Apple et Google, selon App Magic) sur toute sa durée de vie.

Pourtant, Warzone Mobile était la tentative d'Activision de s'imposer sur l'immense marché mobile du battle royale, particulièrement important dans des territoires comme l'Inde et la Chine. Cependant, ses chiffres sont faibles comparés à ceux de ses concurrents plus établis. En avril, Warzone comptait trois millions de joueurs actifs, tandis que PUBG Mobile en attirait près de 50 millions et Free Fire un peu moins de 60 millions. Même un entrant relativement récent sur le marché, Blood Strike de Netease, a réuni environ 7 millions de joueurs le mois dernier, soit plus du double de Warzone. La belle réalisation n'a pas suffi, tout comme son excellente réputation sur PC et consoles, la faute aussi peut-être à son cousin déjà (trop) bien installé sur nos mobiles.

COD Mobile reste le roi

En effet, six ans après ses débuts, Call of Duty Mobile continue de prospérer, générant plus de revenus en un mois que Warzone Mobile sur toute une année. Cette disparité financière explique probablement la décision d’Activision d’abandonner Warzone Mobile, car maintenir un jeu sous-performant n’était pas économiquement viable.

Activision nous a gratifié d'un jeu digne d'une console avec la possibilité de personnaliser les commandes, la discussion vocale et textuelle, des graphismes de haut vol en 3D et d'une ambiance sonore soignée. Le tout est régulièrement mis à jour et les nombreux modes, dont un Battle Royale, permettent à tous de trouver chaussure à son pied.

Qui joue encore à COD Mobile ? Vous aviez accroché sur Warzone ?

Télécharger le jeu gratuit Call of Duty®: Mobile