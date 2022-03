Activision annonce l'arrivée de Call of Duty Warzone sur mobile !

Quelle bonne nouvelle ! Call of Duty: Warzone, le jeu de bataille royale free-to-play d'Activision, aura bientôt une version mobile. Dans un communiqué, l'éditeur du jeu a annoncé qu'il ouvrait plusieurs postes autour du mobile.



Le prochain Warzone sera le deuxième titre de CoD adapté aux mobiles, après la sortie de Call of Duty: Mobile en 2019. La date de sortie du nouveau titre n'a pas encore été annoncée, bien que le journaliste spécialiste des jeux Tom Henderson ait noté que Warzone Mobile a déjà été ajouté à Playtest Cloud, une plateforme de test pour les jeux mobiles.

Call of Duty Warzone Mobile enfin confirmé

C'était une rumeur en 2020, voilà donc la confirmation officielle : COD Warzone est bel et bien prévu sur iOS et Android. Les fans de jeux mobiles peuvent donc se réjouir, d'autant qu'Activision a déjà annoncé la version mobile de Diablo Immortal qui doit sortir un peu plus tard cette année. Le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, qui devrait être finalisé au cours de l'exercice 2023, lui permettrait de contrôler l'activité de jeux mobiles d'Activision, qui connaît un énorme succès.

Activision nous explique que Call of Duty: Warzone pour mobile sera conçu pour divertir les joueurs du monde entier pendant de nombreuses années, sans donner le moindre détail sur un éventuel cross-play et sur le contenu. Regardez la bande-annonce de Call of Duty: Warzone ci-dessous :

L'éditeur basé à Santa Monica souhaite attirer de nouvelles recrues pour le jeu mobile Warzone après une période de turbulences pour l'entreprise. Activision fait l'objet de poursuites judiciaires à la suite d'allégations de harcèlement sexuel et a licencié des dizaines d'employés pour apaiser les tensions. Par ailleurs, les testeurs d'assurance qualité de Raven Software, le studio d'Activision basé dans le Wisconsin à l'origine du premier Warzone, se sont récemment syndiqués.



Activision recrute actuellement pour diverses équipes liées à Call of Duty: Warzone sur mobile, qui vont de la production au marketing, en passant par l'ingénierie. Il est à noter que la plupart des nouveaux postes mobiles pour lesquels Activision recrute sont basés soit à Activision Mobile, son studio interne de jeux mobiles à Santa Monica, soit à Digital Legends, un studio d'Activision à Barcelone, en Espagne.



Les fans de Warzone pourront bientôt emporter leur Battle Royale préféré avec eux. En attendant, il est vivement conseillé d'apprécier la saison 2, qui est sortie le mois dernier. Qui a hâte de pouvoir jouer à Warzone sur iPhone, iPad ou Android ?