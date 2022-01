Microsoft rachète Activision Blizzard pour 69 milliards (Diablo, WoW, Overwatch...)

C'était une rumeur depuis quelques heures, c'est désormais confirmé : Microsoft a mis la main sur Activision Blizzard, la société éditrice de nombreux grands jeux vidéo comme Diablo, World Of Warcraft, Overwatch, Call of Duty, Crash Bandicoot, etc. Un énorme coup sur le marché des jeux vidéos.

Quelle surprise ! Microsoft vient de mettre un sacré coup derrière la tête de Sony en rachetant le studio Blizzard, quelques temps après s'être offert Bethesda en 2020 (7,5 milliards) ou encore Minecraft en 2014 (2 milliards). Cette fois, la somme est encore plus folle puisqu'on parle de 70 milliards. Bien plus cher que le rachat de LinkedIn (26 milliards), le réseau social que possède la société basée à Redmond depuis 2016.



Mise à jour : le communiqué de Microsoft précise le montant à 68,7 milliards de dollars.

Avec cette nouvelle acquisition, nul doute que Microsoft va se réserver plusieurs futures exclusivités, l'un de ses points faibles actuelles. En effet, contrairement à Sony, le géant de Redmond n'a jamais vraiment eu un catalogue de titres exclusifs à la hauteur. En soulageant son compte en banque de 70 milliards, l'un des concurrents d'Apple vient de s'offrir des licences prestigieuses comme :

Voici la lettre du patron du groupe Activision Blizzard à son équipe :

L'équipe,



Aujourd'hui est un jour incroyablement excitant. Alors que nous poursuivons notre voyage pour connecter et engager le monde à travers un divertissement épique, nous le ferons finalement dans le cadre de Microsoft. Je suis certain que nos incroyables talents et nos jeux extraordinaires, combinés à notre engagement commun en faveur du meilleur lieu de travail, nous permettront de nous développer dans une course au leadership de plus en plus compétitive, au fur et à mesure de l'évolution des jeux dans le métavers.



Comment nous sommes arrivés ici et où nous allons



Lorsque l'on réfléchit à ce que nous avons construit ensemble, nous avons de quoi être fiers. Au cours des 31 dernières années, nous n'avons cessé de façonner le jeu en nous engageant à offrir de la joie, du plaisir et le frisson de l'accomplissement.



Nous avons transformé les jeux en expériences sociales et permis aux joueurs de trouver un but et un sens à travers la forme de divertissement la plus attrayante : nos jeux. Ce faisant, nous avons créé et diverti des communautés de centaines de millions de joueurs.



L'étape suivante consiste à connecter ces communautés entre elles. Facebook, Google, Tencent, NetEase, Amazon, Apple, Sony, Disney - et bien d'autres encore - ont des ambitions pour leurs propres initiatives de jeux et de métavers. Les concurrents établis et émergents voient l'opportunité de mondes virtuels remplis de contenu produit par des professionnels, de contenu généré par les utilisateurs et de connexions sociales riches.



Nos talents et nos jeux sont des éléments importants de la construction d'un métavers riche. Nous avons toujours attiré les meilleurs créateurs de jeux et créé les meilleurs jeux, en saisissant les opportunités avec passion, inspiration, concentration et détermination.



Un partenariat pour définir l'avenir



Alors que les investissements dans le cloud computing, l'IA et l'apprentissage automatique, l'analyse des données et les capacités d'interface et d'expérience utilisateur deviennent plus compétitifs, nous pensons que ce partenariat permettra de mieux réaliser nos ambitions.



En examinant les partenaires possibles, tous les chemins mènent finalement à Microsoft. Comme nous, ils font des jeux depuis longtemps. Microsoft a déjà distribué des jeux à des centaines de millions d'ordinateurs et de dispositifs informatiques dans le monde et dispose de technologies et d'innovations qui soutiendront la prochaine génération de jeux.



Microsoft soutiendra également notre démarche visant à renforcer encore notre culture. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, est un fervent défenseur de l'empathie comme devise du leadership. Inspirer les gens par l'empathie est un puissant facteur de motivation, et c'est ce que nous faisons au moment où nous renouvelons notre détermination - et dans le travail que nous faisons actuellement - à établir une nouvelle norme pour une culture de travail accueillante et inclusive.



Plus important encore, Microsoft a besoin de vous - de votre talent, de votre créativité et de votre dévouement les uns envers les autres. Le succès d'Activision Blizzard au fil des ans peut être directement attribué à chacun d'entre vous. Microsoft reconnaît l'engagement envers l'excellence et l'indépendance créative qui nous distingue, et nous prévoyons des changements minimes pour notre personnel après la clôture de la transaction. La diversité des activités de Microsoft nous donnera accès à une expertise, une technologie et des outils précieux et offrira des possibilités d'apprentissage et de développement encore plus grandes.



La culture d'une organisation, y compris la nôtre, doit toujours être améliorée, et grâce à votre contribution, nous faisons des progrès dans l'amélioration de la nôtre. Je m'engage à continuer à faire évoluer notre culture pour qu'à la fin de l'année, Microsoft acquière un lieu de travail exemplaire.



Prochaines étapes



Les transactions de ce type peuvent être longues à réaliser. Jusqu'à ce que nous recevions toutes les approbations réglementaires nécessaires et que les autres conditions de clôture habituelles soient satisfaites, ce qui devrait se produire au cours de l'exercice 2023 de Microsoft se terminant le 30 juin 2023, nous continuerons à fonctionner de manière totalement autonome. Je continuerai à être notre PDG avec la même passion et le même enthousiasme que lorsque j'ai commencé cet incroyable voyage en 1991.