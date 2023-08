Microsoft s'associe à Ubisoft+ pour valider le rachat d'Activision-Blizzard auprès de la CMA

Microsoft annonce officiellement un accord commercial avec Ubisoft sur la partie cloud gaming de son futur catalogue de jeux Activision-Blizzard. Une manière détournée de montrer sa bonne foie auprès de la CMA, dernier réfractaire dans ce rachat du siècle.

Désormais, tous les feux sont au vert pour Microsoft et son rachat d'Activision-Blizzard-King pour un montant record de 68.7 milliards de dollars. Le Japon a dit oui, tout comme la Commission européenne, tandis que la FTC aux États-Unis a perdu son procès.



Cependant, il reste un pays majeur réfractaire à cette acquisition, le Royaume-Uni. En ce 22 août 2023, Microsoft dévoile officiellement un projet de rachat légèrement différent pour satisfaire les autorités britanniques.



Dans ce nouveau contrat, il est prévu que Microsoft revende directement les droits sur les jeux Activision-Blizzard en cloud gaming à Ubisoft, société française spécialisée dans le jeu vidéo. Un accord valable mondialement pour les jeux consoles et PC durant quinze ans.



Ainsi, Xbox ne pourrait pas sortir ses jeux Activision-Blizzard en exclusivité sur le Xbox Cloud Gaming puisque Ubisoft aurait également le droit de les commercialiser sur des plateformes de cloud gaming concurrentes.



Voilà qui devrait rassurer la CMA qui s'inquiète de voir Microsoft profiter de ce rachat pour prendre le monopole du marché avec Xbox, sans parler des avantages supplémentaires pour Microsoft en général.

Dans son communiqué, Ubisoft confirme que les jeux concernés seront inclus dans les abonnements Ubisoft+ dont celui qui est présent sur PlayStation via l'abonnement PlayStation Plus Premium.

The Ubisoft+ lineup is expanding!



We're excited to announce a new agreement that will bring Activision Blizzard games to Ubisoft+ via streaming upon the completion of Microsoft’s acquisition of Activision Blizzard!



We’ll also be licensing the games to a range of cloud streaming… pic.twitter.com/sZTnEFJedC