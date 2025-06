Microsoft et Asus annoncent les consoles portables Xbox Ally

Microsoft et Asus viennent de lever le voile sur leurs nouvelles consoles portables Xbox Ally et Xbox Ally X, marquant l'entrée officielle du géant de Redmond sur le marché du gaming nomade. Ces deux machines, développées dans le cadre du projet Kennan, promettent de combiner la puissance de Windows avec l'écosystème Xbox dans un format portable inédit pour l'écosystème.

Deux modèles pour deux publics distincts

La stratégie de Microsoft et Asus se cristallise autour de deux appareils aux ambitions différentes. La Xbox Ally, en version blanche, vise le grand public avec un processeur AMD Ryzen Z2 A, 16 Go de RAM LPDDR5X-6400 et 512 Go de stockage SSD. Son positionnement la destine principalement au jeu en 720p avec une autonomie privilégiée.

La Xbox Ally X, plus ambitieuse dans sa robe noire, s'équipe d'un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme compatible avec les futures fonctionnalités d'intelligence artificielle. Ses 24 Go de RAM LPDDR5X-8000 et son téraoctet de stockage la positionnent pour du gaming en 1080p. Elle intègre également des gâchettes à retour d'impulsion, rappelant l'approche haptique de Sony avec la DualSense sur Playstation 5.

Les deux modèles partagent un écran de 7 pouces en Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz — comme la Nintendo Switch 2 — et la technologie FreeSync Premium. Leurs poignées ergonomiques, inspirées des manettes Xbox, témoignent d'une réflexion poussée sur l'ergonomie pour rappeler les manettes officielles de Microsoft.

Une interface Xbox repensée pour la portabilité

L'innovation majeure réside dans la nouvelle expérience Xbox plein écran spécialement développée pour ces machines. Microsoft a profondément remanié Windows 11 pour créer une interface dédiée au gaming portable, réduisant significativement les processus en arrière-plan et libérant jusqu'à 2 Go de mémoire additionnelle pour les jeux.

Cette approche rappelle la philosophie d'Apple avec ses appareils iOS, où le système d'exploitation s'efface au profit de l'expérience utilisateur. La Game Bar enrichie permet de naviguer entre applications, d'accéder aux paramètres et de communiquer avec ses amis via une interface conçue pour les contrôles physiques plutôt que tactiles.

La bibliothèque unifiée constitue un autre atout majeur, regroupant les titres Xbox, Game Pass, mais aussi les jeux Steam, Epic Games Store et d'autres plateformes PC dans une interface cohérente. Cette approche holistique contraste avec la fragmentation habituelle du gaming PC et pourrait séduire les utilisateurs lassés de jongler entre plusieurs launchers.

Un défi technique et commercial de taille

Malgré ces innovations logicielles prometteuses, les Xbox Ally devront faire leurs preuves face à une concurrence établie. Le Steam Deck de Valve avec SteamOS a montré la voie d'un système d'exploitation dédié au gaming portable, tandis que la Nintendo Switch 2 tente de séduire un public plus large et plus adulte avec une console qui fait tourner des jeux AAA.

Les performances réelles restent à démontrer, notamment sur les blockbusters les plus exigeants. L'autonomie annoncée, avec des batteries de 60 et 80 Wh respectivement, représente une amélioration notable par rapport aux premières ROG Ally, mais le défi énergétique demeure crucial pour l'adoption massive.

Le positionnement tarifaire, encore non dévoilé, sera déterminant. Les deux modèles arriveront durant les fêtes de fin d'année dans 27 pays, dont la France. Microsoft et Asus devront convaincre un public habitué aux prix compétitifs des consoles traditionnelles ou à l'efficacité du Steam Deck.

Ces Xbox Ally représentent une approche intéressante du gaming portable, fusionnant l'écosystème Xbox avec la flexibilité de Windows. Leur succès dépendra de leur capacité à offrir une expérience fluide sans les complications traditionnelles du PC gaming, un défi que même Apple n'a pas entièrement résolu avec ses tentatives dans le gaming.