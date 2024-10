L'app Xbox va permettre d'acheter et de jouer, avant le Microsoft Games Store

L'application Xbox permettra bientôt aux utilisateurs d'acheter et de jouer à des jeux directement depuis un iPhone, iPad ou Android, selon une annonce de la présidente d'Xbox, Sarah Bond, sur X. Cette évolution attendue est rendue possible grâce aux récents changements apportés à la plateforme de Google plus tôt cette semaine, permettant à Microsoft d'élargir ses offres sur les plateformes mobiles. Apple avait déjà assoupli ses règles, du moins en Europe, depuis iOS 17.4.

Cette intégration à venir donnera aux utilisateurs Xbox un accès à encore plus de fonctionnalités et de jeux, bien qu'il ne soit pas encore tout à fait clair comment cette mise à jour interagira avec le Microsoft Mobile Store, récemment annoncé et très attendu. Cela soulève des questions sur la manière dont les nouvelles fonctionnalités de l'application mobile Xbox s'intégreront aux plans de Microsoft pour son propre store mobile, d'autant plus que la société travaille sur cette plateforme bien avant les modifications apportées à la boutique Google. D'ailleurs, Google, battu en justice par Epic Games, n'a l'obligation d'effectuer ces changements sur sa plateforme que pendant trois ans, contre six initialement prévus, ce qui laisse peu de temps à Microsoft pour agir.

Lancer une boutique fonctionnelle sur des appareils mobiles s'avère plus complexe qu'il n'y paraît. Bien que le potentiel soit énorme, Microsoft a rencontré des difficultés, notamment en raison de licenciements importants qui ont affecté les équipes de développement. Ces obstacles ont retardé le lancement prévu en juillet du Microsoft Games Store pour mobile, mais les nouvelles capacités de l'application mobile Xbox sont un signe évident que tout est en bonne voie.



The court's ruling to open up Google´s mobile store in the US will allow more choice and flexibility. Our mission is to allow more players to play on more devices so we are thrilled to share that starting in November, players will be able to play and purchase Xbox games directly…