L'Epic Games Store offre MR Racing: Premium gratuitement sur mobile

L’Epic Games Store dévoile son jeu gratuit de la semaine avec MR Racing: Premium, une expérience sans publicité développée par Chennai Games, disponible pour tous les inscrits sur le magasin alternatif en Europe (et probablement bientôt partout dans le monde). Tout cela quelques jours après la victoire d'Epic Games sur Apple dans le procès américain sur l'ouverture de l'App Store.

Un nouveau jeu gratuit chez Epic Games

Avec son style visuel unique, MR Racer mise sur un gameplay rapide et intense plutôt que sur des graphismes sophistiqués. Ce jeu de course met vos réflexes et compétences de conduite à l’épreuve, principalement sur des autoroutes où vous slalomez à grande vitesse entre les véhicules.

MR RACER: Premium, la version survitaminée et regorgeant de bonus du jeu de course automobile du développeur ChennaiGames est gratuite cette semaine dans l'application mobile Epic Games Store.

MR Racer propose 15 hypercars, sept modes de jeu et cinq environnements distincts. Que ce soit en mode Défi, Poursuite illimitée, Carrière ou Multijoueur en ligne, les occasions de briller à haute vitesse ne manquent pas.



L’édition Premium inclut une expérience sans publicité et le Fancy Pack, offrant des cosmétiques comme des éclairages sous la voiture, ainsi que cinq millions de MR Racer Game Cash pour acheter et personnaliser votre véhicule préféré.



Depuis plusieurs années, l’Epic Games Store propose des jeux gratuits, une initiative qui, bien que moins populaire sur PC, est désormais disponible sur mobile. Reste à voir si MR Racing: Premium saura séduire les joueurs, son design semblant assez rudimentaire. Il est normalement vendu 5 € sur l'Epic Store, sur iOS et Android.