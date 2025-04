L'Epic Games Store Mobile propose Chuchel et Loop Hero gratuitement

Deux jeux gratuits cette semaine chez Epic : Loop Hero et Chuchel ! Comme annoncé en exclusivité le mois dernier, l'Epic Games Store pour mobile suit l'exemple de sa version PC en offrant désormais des jeux gratuits pour une durée limitée, avec deux titres proposés chaque semaine sur mobile, au lieu d'un par mois.

Pour cette dernière semaine d'avril, les excellents Loop Hero et Chuchel sont donc disponibles gratuitement, comme l'atteste le blog officiel.

Loop Hero

Loop Hero, développé par Four Quarters et sorti en 2021 et repéré par iPhoneSoft, est un roguelike où l'on incarne un héros explorant des boucles temporelles générées procéduralement pour reconstruire un monde dévasté. Le gameplay combine stratégie, deck-building et gestion de ressources : vous placez des cartes (ennemis, terrains, bâtiments) sur un chemin en boucle pour façonner chaque expédition, équilibrant risques et récompenses. Son style visuel rétro en pixel art et sa bande-son atmosphérique créent une ambiance captivante. Loop Hero séduit les amateurs de défis tactiques et d’expériences renouvelées à l'infini.

Chuchel

Chuchel, d'Amanita Design, une aventure animée surréaliste déjà approuvée par iPhoneSoft en 2018, suit le personnage éponyme dans sa quête pour récupérer une cerise volée, accompagné de son rival Kekel, dans des situations hilarantes et étranges.



Le gameplay combine énigmes simples, interactions point & click et scènes humoristiques, sans dialogue, porté par des animations expressives et une bande-son ludique. Son style visuel cartoon et coloré crée une ambiance décalée.



Parfait pour tous les âges, ce jeu court (1-2 heures) convient aux amateurs d'expériences artistiques et légères. Sur mobile, il offre une jouabilité tactile fluide.

Il faut suivre l'Epic Games Store

À l'image de sa version PC, l'Epic Games Store (voir comment l'installer) pour mobile offre des avantages tels que l'accès à des titres exclusifs comme Fortnite, indisponibles ailleurs sur mobile, ainsi que ces sorties gratuites hebdomadaires. On avait d'ailleurs récupéré KOTOR 1 et KOTOR 2 en mars dernier. Pour le moment, c'est réservé aux européens qui ont droit au sideloading.