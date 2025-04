Flappy Bird fait un nouveau retour via l'Epic Games Store Mobile

Flappy Bird, le phénomène mobile addictif de 2013, reste l'une des sorties les plus emblématiques et controversées de l'histoire du jeu vidéo. Son retour sur l'Epic Games Store marque une renaissance surprenante pour ce titre qui est toujours aussi simple qu'ardu.

Un jeu qui a marqué une génération

La nouvelle version de Flappy Bird, signée Flappy Bird Publishing, pour le moment accessible que sur Android à date (iOS va arriver), introduit du contenu inédit pour se distinguer de l'original. Les joueurs peuvent viser des scores élevés dans le mode "Classique" sans fin ou explorer de nouveaux mondes et niveaux dans le mode "Quête", avec des mises à jour régulières promises. Contrairement à une précédente réédition controversée, cette version évite les éléments de crypto angoissants, optant pour une monétisation via des publicités et des achats intégrés pour des vies supplémentaires.

Plus d'une décennie après sa sortie initiale, la simplicité de Flappy Bird semble presque désuète face aux jeux mobiles modernes, à la fois plus techniques et plus complexes. Pourtant, son charme rétro séduit les joueurs qui apprécient son gameplay direct. Ce retour pourrait être un coup majeur pour la présence mobile de l'Epic Games Store, attirant potentiellement de nouveaux utilisateurs au-delà de l'attrait des jeux gratuits hebdomadaires.



Pour parfaire le tableau, Flappy Bird Publishing annonce qu'il continuera à proposer du nouveau contenu pour le jeu mobile, incluant "de nouveaux mondes, personnages et thèmes tout au long de 2025".

Installer le jeu

Pour en profiter, consultez notre article pour installer l'Epic Games Store sur iPhone. Même si la version iOS n'est pas encore disponible, vous pouvez le tester sur Android, gratuitement.

Une histoire de fou

À noter que le créateur original de Flappy Bird, Dong Nguyen, a déclaré l'année dernière qu'il n'était pas impliqué dans la relance du jeu et ne semble pas tirer profit de la marque. Le développeur qui avait été dépassé par le succès de son jeu à l'époque (50 millions de téléchargements) n'a pas vendu la marque du jeu à la Flappy Bird Foundation, à l'origine de cette nouvelle édition ; le groupe a simplement acquis la marque abandonnée pour le relancer. Pour mémoire, le créateur du jeu avait supprimé Flappy Bird, suite à des accusations de plagiat de gameplay et de designs.