Super Space Club est le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store Mobile

C'est désormais un rendez-vous habituel, Epic Games Store Mobile propose un nouveau jeu gratuit chaque semaine. Le nouveau titre que vous pouvez récupérer et conserver sans payer est Super Space Club, un jeu de combat spatial en 2D de type arcade où vous affrontez des chasseurs ennemis parmi les étoiles.

Un nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store

Super Space Club, développé par le créateur indépendant Graham Reid, alias GrahamOfLegend, propose une version low-poly du genre classique des jeux de shoot comme le célèbre Space Invaders.

Choisissez parmi trois vaisseaux et cinq pilotes, chacun avec des armes et des styles de jeu uniques, offrant plus de 100 combinaisons possibles selon vos goûts et aptitudes. Comme dans tout bon jeu du genre, il vous faut survivre à des vagues d'ennemis et à des boss redoutables tout en gérant l'énergie de votre vaisseau pour éviter de devenir une cible facile, le tout dans une ambiance électrique. Cette dernière se retrouve également dans la bande-son, où le duo musical Fat Bard fournit une pulsation constante de chill-hop et de rythmes lo-fi.



Conçu pour le mobile, Super Space Club illustre l'approche de l'Epic Games Store qui privilégie des jeux gratuits accessibles et passionnants. C'est un ajout intéressant au genre des jeux de tir spatiaux et une belle vitrine du travail de GrahamOfLegend, avec l'espoir que son jeu de construction rétro Ourlands arrivera également sur mobile à l'avenir.



Pour en profiter, il faut télécharger l'Epic Games Store, se connecter et allez sur la page du jeu Super Space Club.