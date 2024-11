Sorties jeux : MWT: Tank Battles, Abalon, La vallée qui murmure, Arkanoid vs Space Invaders+

Aujourd'hui, 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment MWT: Tank Battles, Abalon, La vallée qui murmure et Arkanoid vs Space Invaders+.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

MWT: Tank Battles (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v1.2, 1,8 Go, iOS 17.0, Artstorm FZE) Plongez dans MWT: Tank Battles, un jeu de tir en JcJ où vous commandez tanks, hélicoptères, et avions de chasse pour des combats intenses et stratégiques. Affrontez vos adversaires sur terre et dans les airs, en personnalisant vos véhicules de guerre modernes pour dominer le champ de bataille. Télécharger le jeu gratuit MWT: Tank Battles





Abalon (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.14.1, 104 Mo, iOS 12.0, D20Studios, LLC) Abalon est un jeu de deckbuilding roguelike tactique où vous commandez vos unités en vue du dessus pour mener des combats stratégiques rapides et fluides. Utilisez des cartes et des sorts pour contrôler le champ de bataille, en combinant synergies et contre-attaques pour vaincre des hordes de monstres et des boss redoutables. Accessible mais complexe, Abalon récompense une maîtrise approfondie de la tactique, du positionnement et des combos. Télécharger le jeu gratuit Abalon





Drive Ahead! Carcade (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 401 Mo, iOS 13.0, Dodreams Fairytale Company Oy) Uniquement sur Apple Arcade, Drive Ahead! Carcade est un jeu de combat automobile où le but est simple : percuter les autres voitures et frapper la tête des conducteurs adverses pour remporter la victoire, tout en évitant qu'ils ne vous attaquent. S’inspirant de jeux comme Destruction Derby, ce titre offre une expérience intense et chaotique avec une large gamme de véhicules, allant des monster trucks aux muscle cars, pour dominer les affrontements. En plus des combats en temps réel, jouez en multijoueur avec vos amis, personnalisez votre collection de voitures et grimpez les échelons des classements mondiaux. Le jeu le plus fun de la saison ! Télécharger le jeu Drive Ahead! Carcade





Wheel of Fortune Daily (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.5, 138 Mo, iOS 13.0, Frosty Pop) Wheel of Fortune Daily est une version simplifiée et quotidienne du célèbre jeu télévisé américain, disponible sur iPhone, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro. Faites tourner la roue et résolvez des énigmes variées, mises à jour quotidiennement et inspirées de thèmes comme la gastronomie et la culture pop, pour une expérience toujours renouvelée. Adapté en français, ce jeu mobile rappelle l’iconique La Roue de la Fortune, qui a également marqué la télévision française. Aussi réservé à Apple Arcade. Télécharger le jeu Wheel of Fortune Daily









Arkanoid vs Space Invaders+ (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 199 Mo, iOS 13.0, TAITO Corporation) Cette version unique fusionne les classiques Arkanoid et Space Invaders, vous permettant d’éliminer des envahisseurs spatiaux en utilisant une palette et une balle tout en déviant leurs attaques. Avec plus de 150 niveaux, des ennemis variés et des boss redoutables, le jeu propose un défi intense. Accumulez de l’énergie pour lancer des attaques puissantes et débloquez plus de 20 compétences pour sauver la galaxie des envahisseurs. Ce mélange de deux classiques d'arcade offre une expérience dynamique et captivante, exclusif à Apple Arcade. Télécharger le jeu Arkanoid vs Space Invaders+





Intrigue Internationale (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 1,3 Go, iOS 11.0, F.F.S. Video Games Ltd.) Quand des incendies mystérieux éclatent à New York, la détective Agatha enquête et découvre des indices liant le légendaire phénix et Harry Houdini aux événements. Dans ce jeu d’aventure et d’objets cachés, les joueurs explorent plus de 40 lieux et résolvent des mini-jeux et puzzles pour dévoiler la vérité. Téléchargez gratuitement Dark City: Intrigue et avancez à votre rythme avec des indices en option pour vous aider. Télécharger le jeu gratuit Intrigue Internationale





La vallée qui murmure (Jeu, Casse-tête / Aventure, , v1.1.3, 984 Mo, iOS 12.0, Olivier Leclair) Dans La vallée qui murmure, un jeu point & click d’horreur folklorique, explorez un village québécois isolé en 1896 pour dévoiler un sombre secret enfoui sous le poids de la culpabilité et de la dépression. Sainte-Monique-Des-Monts est hanté par une ombre mystérieuse, et chaque bâtiment, chaque indice mène un peu plus loin dans l’horreur latente de ce lieu abandonné. Avec une vue panoramique à 360°, des puzzles réalistes et une atmosphère immersive, ce jeu revisite l’horreur classique du genre dans un cadre authentique et captivant. Télécharger La vallée qui murmure à 3,99 €