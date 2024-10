Sorties jeux : Cozy Grove : Campesprit, Space Gladiators, Tarisland et Welcome To Everdell

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Cozy Grove : Campesprit, Monster Hunter Puzzles, Space Gladiators, Tarisland et Welcome To Everdell.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Cozy Grove : Campesprit (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 773 Mo, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Les abonnés Netflix peuvent mettre la main sur la suite de Cozy Grove avec Campespirit. Dans ce jeu, vous aiderez des ours fantômes à améliorer leur île hantée, dans une « aventure réconfortante » qui vous fera découvrir de nouvelles activités, des histoires de fantômes, de nouveaux compagnons à fourrure avec leurs propres récits et capacités, et bien plus encore. Chaque jour, vous pourrez bricoler, décorer, pêcher, cuisiner, ou accomplir des quêtes, avec une personnalisation complète de l'environnement. Découvrez le trailer officiel : Parmi les nouveautés de Cozy Grove 2, on trouve un mode multijoueur asynchrone et des surprises liées à l'heure réelle. Pour gagner des badges, accomplissez des quêtes et collectionnez divers objets. Télécharger le jeu gratuit Cozy Grove : Campesprit









Art Inc. 2 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 532 Mo, iOS 12.0, PIXIO LIMITED) Êtes-vous prêt à plonger dans l'art et l'histoire ? Dans "Art Inc 2", en tant que directeur du Musée de Buffalo, votre mission est de développer votre établissement. Ce jeu casual vous offre une expérience immersive de gestion de musée et de collection d'artefacts du monde entier, avec une histoire riche en rebondissements.



Rejoignez Wilfred, Olive et Sherman Jones pour percer les mystères de chaque musée et découvrir le sombre secret du pinceau magique, laissé par votre prédécesseur, Warren Buffalo, avant son empoisonnement. Télécharger le jeu gratuit Art Inc. 2





CookieRun (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.201, 975 Mo, iOS 13.0, Devsisters) Le sceau du four a été brisé. Rejoignez Cookie Téméraire et ses amis dans une quête épique pour sauver la Tour Pancake des forces maléfiques !



Explorez la Tour Pancake en 3D avec vos amis dans un jeu d'aventure palpitant. Coopérez avec d'autres joueurs pour vaincre des boss redoutables !



Terminez des étapes pour gagner des équipements et partez à l'aventure avec les Cookies pour découvrir les terribles secrets menaçant la paix de cette tour magique ! Télécharger le jeu gratuit CookieRun





Letterbox (Jeu, Casse-tête / Mots, iPhone, v1.0, 7 Mo, iOS 16.0, Alejandro Zielinsky) Préparez-vous à garder votre esprit vif avec une collection de jeux de mots quotidiens uniques ! Profitez de nouveaux puzzles à résoudre chaque jour !

Grimpez dans les classements, suivez votre progression et profitez d'une expérience de jeu sans publicité. Attention, c'est en anglais. Télécharger le jeu gratuit Letterbox





Monster Hunter Puzzles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.01.00, 250 Mo, iOS 16.0, CAPCOM) Monster Hunter Puzzles se déroule donc sur les îles Felynes, où vous aiderez les différents personnages en réalisant divers objets et en les aidant à reconstruire leurs bâtiments et à se déguiser, le tout via des casse-têtes de type Match-3. Regardez la bande-annonce de Monster Hunter Puzzles : La réalisation est superbe, avec un univers Monster Hunter fidèlement reproduit, tout en 3D, mais le gameplay n'a rien de surprenant. Si vous aimez Candy Crush, vous allez adorer. Télécharger le jeu gratuit Monster Hunter Puzzles





purple game (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 23 Mo, iOS 12.0, Bart BONTE) Pouvez-vous rendre l'écran violet en 50 niveaux ?

Chaque niveau a sa propre logique.



Voici la suite de ma série de puzzles de couleurs ! Après "jaune", "rouge", "noir", "bleu", "vert", "rose" et "orange", il est temps de résoudre 50 nouvelles énigmes ! Télécharger le jeu gratuit purple game





Space Spree (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 220 Mo, iOS 13.0, Matteo Baraldi) Entrez dans l'arène intergalactique de Space Spree et prouvez vos capacités en tant que tueur d'extraterrestres ultime ! Ta mission ? Devenir le champion galactique en battant des hordes d'envahisseurs extraterrestres implacables.



Dans Space Spree, les enjeux sont élevés et l'action est intense. Des extraterrestres venus de galaxies lointaines se précipitent vers vous, vous laissant deux choix : les éliminer ou les éviter à tout prix. Un seul faux pas et votre mission prend fin instantanément. Les points de vie des extraterrestres s'affichent, fournissant des informations cruciales et vous aidant à décider quelles cibles vous pouvez éliminer dans le temps limité dont vous disposez. Faites en sorte que chaque tir compte ! Télécharger le jeu gratuit Space Spree





Tarisland (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.7, 3,6 Go, iOS 12.0, Level Infinite) Tarisland, un tout nouveau jeu multiplateforme où l'on retrouve toute la magie des MMORPG emblématiques, remet au goût du jour les donjons redoutables et l'exploration immersive dans un style artistique fantastique classique. Vous pourrez faire votre choix parmi 9 classes et 18 spécialisations pour personnaliser vos propres builds. Participez aux raids en équipe et éliminez des boss épiques ! C'est très beau, mais il va falloir surveiller le modèle économique. Le studio annonce qu'il ne s'agit pas d'un pay-to-win, ce qui est bon signe ! Télécharger le jeu gratuit Tarisland





Nouveaux jeux payants iOS :

Space Gladiators (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.5, 235 Mo, iOS 12.0, Erabit Studios) Space Gladiators est un excellent roguelite plateformer en 2D dessiné à la main, où des captifs se battent pour s'échapper d'une prison planétaire. En incarnant un gladiateur capturé sur la planète Tartarus, vous devez affronter des hordes d'aliens dans des arènes, traverser des biomes générés aléatoirement remplis de pièges et de monstres, et gagner des objets et des pièces pour progresser. Le jeu offre des commandes précises et fluides pour esquiver et combattre les ennemis, avec des salles uniques à chaque partie et plus de 50 ennemis et 10 boss à vaincre. Luttez pour votre liberté et échappez à Tartarus !



Un titre qui a connu le succès sur PC et consoles. Télécharger Space Gladiators à 5,99 €