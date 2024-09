Netflix dévoile les jeux à venir : Sonic Mania Plus, FashionVerse, Game Dev Tycoon, Cozy Grove

Netflix Games espère bien capitaliser sur sa très bonne année 2023. Après des jeux comme GTA Trilogy qui arrivent vendredi ou des HIT comme Football Manager 24, le géant du streaming va venir gonfler sa ludothèque en 2024. Si l'on savait déjà que Hades, Katana Zero et bien d'autres arriveront, Netflix vient d'annoncer d'autres titres à venir comme Sonic Mania Plus, FashionVerse, Game Dev Tycoon, Cozy Grove. Apple Arcade n'a qu'à bien se tenir !

Les futurs jeux Netflix Games

Sonic Mania Plus - Disponible en 2024

En exclusivité sur Netflix Games et pour la première fois sur mobile, voici Sonic Mania Plus, un hommage au passé totalement modernisé, un peu comme Sonic Dream Team d'Apple Arcade. De nombreux personnages jouables vous permettent d'atteindre une vitesse explosive en tant que Sonic, de planer en tant que Tails ou de franchir des obstacles difficiles grâce à la force brute de Knuckles. Vous pouvez revivre le Sonic d'antan avec une nouvelle version des zones classiques, tout en combattant de nouveaux boss et l'armée de robots maléfiques du Dr Eggman. Sonic Mania Plus a été développé par Christian Whitehead, Headcannon et PagodaWest Games en collaboration avec l'équipe Sonic.



En bref, un HIT très attendu !

Cozy Grove : Camp Spirit - A venir en 2024

Embarquez pour une aventure unique dans Cozy Grove : Camp Spirit, la suite du jeu de simulation de vie bien-aimé de Spry Fox, Cozy Grove. En tant que Spirit Scout sur une île hantée, vous vous liez à nouveau d'amitié avec un assortiment inhabituel d'ours fantômes troublés et leur venez en aide. En plus des nouvelles histoires de fantômes, le Camp Spirit propose de nouvelles activités (vous avez déjà voulu laver un fantôme avec un poisson-souffle ?), de nouveaux compagnons à fourrure avec leurs propres histoires et capacités ("pouvez-vous caresser le chien ?" est une barre tellement basse...) et bien plus encore. Préparez-vous à prêter serment une fois de plus, à Cozy Grove : Camp Spirit !



Le premier Cosy Grove est d'ailleurs sur App Store et Apple Arcade.

FashionVerse - À venir en 2024

Dans FashionVerse, vous pouvez créer votre propre mode, devenir un créateur de tendances et adopter votre style unique dans FashionVerse : le premier jeu de mode mobile en 3D amélioré par l'IA, avec des modèles inclusifs dans des scènes photo réalistes, offrant une créativité accrue à tous les joueurs. Habillez divers mannequins, créez des tenues uniques et affrontez d'autres joueurs dans des défis glamour.

Game Dev Tycoon - A venir en 2024

Revivez l'histoire de l'industrie du jeu en créant votre propre entreprise de développement de jeux vidéo dans les années 80. Recherchez de nouvelles technologies et gérez votre entreprise. Créez des jeux à succès et gagnez des fans dans le monde entier. La nouveauté de la version Netflix : vous pouvez développer des jeux basés sur vos films et séries télévisées préférés. Testez vos compétences en matière de prise de décision dans le cadre d'événements scénaristiques sur mesure et explorez les opportunités de marketing avec les créateurs de contenu.