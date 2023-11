Netflix Games annonce le magnifique Hadès de Supergiant Games sur iOS

Encore un portage d'un excellent jeu console et PC vers iOS. Et une fois de plus, c'est Netflix Games qui s'offre une exclusivité avec Hadès, un titre signé Supergiant Games et porté par le studio Secret6. Un rogue like à la réalisation incroyable qui ne manquera pas de plaire aux joueurs mobiles.

Un portage magnifique de Hadès

Vous connaissez probablement certains jeux de Supergiant Games, comme Bastion et Transistor, mais Hadès est un cran au-dessus. Hadès est le meilleur jeu du studio aux côtés de Transistor, bien connu sur PC (Steam), Switch, PS5, PS4 et Xbox. Il ne manquait plus qu'un portage mobile.

Défiez le dieu des morts et frayez-vous un chemin hors des Enfers dans ce rogue-like en mode dungeon crawler développé par les créateurs de Bastion, Transistor et Pyre.

Si vous n'y avez pas encore joué, et si vous voulez notre avis, Hadès est un superbe dungeon crawler de type rogue, avec des personnages incroyables, une excellente interprétation vocale, une musique brillante, un gameplay technique et nerveux et des graphismes époustouflants. Le héros évolue dans un monde souterrain mythologique grec réimaginé de façon saisissante. Les développeurs de Secret6 ont même prévu des commandes tactiles entièrement personnalisables et la prise en charge des manettes.



Regardez la bande-annonce de Hades par Netflix pour iOS ci-dessous :

Comment jouer à Hadès

Pour y jouer sur iPhone ou iPad, il suffit d'avoir iOS 16 minimum et un abonnement standard à Netflix. Lorsque vous êtes connecté à l'application Netflix sur votre appareil, il vous faut simplement naviguer vers la rangée des jeux et d'y chercher Hadès. Vous pouvez ensuite télécharger le jeu et y jouer autant que vous le souhaitez.

Date de sortie de Hadès

Hadès est actuellement disponible sur PC et Switch avec la prise en charge des sauvegardes multiplateformes, ainsi que sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Une date de sortie pour Netflix n'a pas été annoncée, mais il devrait débarquer sur l'App Store dans les prochaines semaines. Le blog de Supergiant indique qu'il n'y a pas de version Android de prévu.