Epic Games accuse Apple d'entraver la sortie de sa boutique de jeux iOS (màj : validée)

Epic Games n'a toujours pas lancé sa propre boutique alternative sur iOS, et ce serait la faute d'Apple. Alors que le géant de la technologie autorise les développeurs à concurrencer l'App Store au sein de l'Union européenne, elle conserve toujours un droit de regard sur ce qu'ils proposent aux clients. Et Epic Games, qui est en conflit ouvert avec Apple depuis 2020, semble en faire les frais. La cause serait une trop grande ressemblance avec son App Store.

: Apple a finalement accepté l’Epic Games Store sur iPhone et iPad exclusivement dans l’Union européenne.

Apple ne veut pas qu'on copie l'App Store

Pour ceux qui ne le sauraient pas, la loi antitrust européenne "Digital Markets Act", connue sous le nom de DMA, a imposé un certain nombre de changements aux entreprises ayant un position dominante afin d'éviter les pratiques anticoncurrentielles.



Apple et son iPhone, puis son iPad, ont été directement concernés. Parmi les nombreuses évolutions imposées, il y a les magasins d'applications tiers.

Apple gagne du temps

Malgré cette ouverture forcée, Apple n'a pas l'intention d'ouvrir son écosystème à tout vent. Comme l'explique Epic Games sur X, le créateur de Fortnite a vu sa future boutique refusée par deux fois, et pour des motifs fallacieux d'après l'éditeur.

Apple a rejeté à deux reprises les documents qu'elle a soumis pour lancer l'Epic Games Store parce que le design de certains boutons et étiquettes était similaire à ceux utilisés par son App Store, a déclaré l'éditeur de jeux vidéo.



Nous utilisons les mêmes conventions de dénomination "Installer" et "Achats in-app" qui sont utilisées dans les app stores populaires sur plusieurs plateformes, et nous suivons les conventions standard pour les boutons dans les apps iOS.



Le rejet d'Apple est arbitraire, obstructif et en violation de la loi sur les marchés numériques (DMA), et nous avons fait part de nos préoccupations à la Commission européenne.

La bataille entre Apple et Epic se poursuit

Si vous nous suivez régulièrement, vous savez qu'il ne s'agit là que d'un énième rebondissements dans la bataille entre Apple et Epic Games, puisque les deux sociétés continuent de s'affronter devant les tribunaux. Il y a quelques temps, près de quatre ans après le bannissement d'Epic Games de l'App Store pour violation du règlement, un juge a décidé qu'Apple n'exerçait pas de monopole et n'était pas tenu d'autoriser les boutiques d'applications tierces aux États-Unis, mais qu'il devait autoriser les ventes in-app en dehors de l'App Store.



Apple l'a fait en début d'année, mais tout en prélèvant toujours une commission de 27 % sur ces ventes (12 % pour les petits développeurs). Epic est retourné au tribunal pour faire valoir qu'il s'agissait d'un acte de mauvaise foi de la part d'Apple. Depuis, le juge, qui semble pencher en faveur du studio de jeux vidéo, demande des documents autour de la décision de commission de 27 %. La suite, au prochain épisode !



Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas au bout de nos surprises dans cette affaire, revoir Fortnite en natif sur iPhone et iPad n'est pas encore gagné.