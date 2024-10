Epic Games a soumis Fortnite et son magasin alternatif à Apple

Après avoir annoncé son intention de faire renaître Fortnite sur iPhone et iPad en début d'année, Epic Games annonce avoir soumis le jeu et son propre magasin d'applications à Apple.



Les règles de l'App Store ont évolué en Europe avec la mise en place de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA), qui a contraint Apple à ouvrir l'écosystème logiciel de l'iPhone pour notamment permettre l'installation d'App Store tiers, l'utilisation de paiements alternatifs et plus encore.

Fortnite bientôt de retour en Europe

Jusqu'à présent, peu de personnes ont saisi cette opportunité, hormis les émulateurs comme Delta ou le Netflix des apps, SetApp, en partie à cause des frais associés élevés et des exigences de conformité imposées par Apple. Lorsqu'elle s'est soumise à l'UE, Apple a notamment dévoilé un processus de notarisation pour garder un oeil sur les applications qui pourront être installée hors de son écosystème, ainsi qu'une taxe de 50 centimes pour tout téléchargement au-delà du million.



L'iPhone a été d'abord concerné avec iOS 17.4, puis l'UE a demandé à Apple d'ouvrir aussi l'iPad. Chose qui a été faite à partir d'iPadOS 18, actuellement en bêta.

Epic Games a affirmé sur X avoir soumis le jeu Fortnite ainsi que sa boutique Epic Games Store à Apple pour qu'ils soient notariés, à l'approche de leur lancement.

Status update on our mobile plans:



DONE:



✅ Submitted the Epic Games Store and Fortnite to Apple for their required notarization process.



IN PROGRESS:



◻️ Launch! Targeting the next couple months for the store and Fortnite on iOS in the EU.



◻️ Bring our games to other mobile… — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) June 28, 2024

Pour mémoire, Fortnite a été exclu de l'App Store en août 2020, car Epic Games y a introduit en douce un moyen d'acheter des V-Bucks sans passer par le système d'achat officiel d'Apple. Ce contournement des règles, qui outre-passait la commission de 30 % du géant de la technologie, a conduit au bannissement d'Epic Games de l'App Store.



Epic aura donc attendu la législation DMA de l'Union européenne, pour revenir. Epic Games faisait d'ailleurs partie des entreprises qui ont poussé la Commission dans cette direction, la société travaillant toujours activement à obtenir un résultat similaire aux États-Unis et dans d'autres régions.



Résultat, Epic prévoit de lancer son jeu phare sur iOS dans l'Union européenne au cours des deux prochains mois. Ou plutôt, pour être précis, de le relancer.

Fortnite ne sera pas disponible sur l'App Store

En théorie, la loi sur les marchés numériques oblige les sociétés en position de monopole comme Apple à ouvrir leurs plateformes et à permettre un accès quasi illimité aux logiciels tiers. La société américaine a concédé une ouverture, mais a intégré quelques garde-fous, comme la notarisation, déjà connue sur Mac, afin d'avoir un processus d'examen humain minimal.



Le premier a y avoir eu recours était Riley Testut, créateur de l'émulateur de jeux Delta et du magasin AltStore. Pour lui, ce processus est long et opaque, il peut apparemment prendre des mois.



Mais ce n'est pas tout car, une fois approuvées, ces applications doivent s'acquitter de la redevance technologique de base, soit 50 centimes d'euro par installation et par an, lorsque le nombre de téléchargements dépasse un million d'unités. Les places de marché d'applications, comme Epic Games et AltStore, paient également cette redevance, pour chaque installation (l'accès gratuit à un million d'unités s'applique aux applications, et non aux places de marché elles-mêmes). Cela signifie que pour un utilisateur hypothétique de l'UE téléchargeant Fortnite à partir du prochain Epic Games Store, Epic sera soumis deux fois à la redevance sur les technologies de base et devra payer un euro à Apple chaque année. AtlStore a été rendu payant pour cette raison.



Bien évidemment, Epic et consoeurs, Spotify en tête, ont critiqué cette pratique commerciale. La semaine dernière, la Commission européenne a rendu un jugement préliminaire indiquant que les politiques d'Apple en matière de lutte contre le piratage n'étaient pas respectées, et elle a ouvert une enquête officielle sur les frais de technologie de base et les règles relatives aux marchés d'applications alternatifs qui les entourent. En clair, Apple n'est pas conforme à la DMA, en tout cas à date.



Une chose est sûre, vous ne pourrez pas télécharger Fortnite sur l'App Store, mais sur l'Epic Game Store mobile...