Fortnite sur iOS : Epic Games dénonce les clones alors qu'Apple ignore sa demande

Le retour de Fortnite sur l'App Store américain semble s'éterniser dans un silence inquiétant de la part d'Apple. Près d'une semaine après avoir soumis le célèbre jeu pour approbation, Epic Games n'a toujours pas reçu de réponse, positive ou négative. Face à cette situation, Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, a décidé de passer à l'offensive sur les réseaux sociaux, pointant du doigt la présence de nombreuses contrefaçons de Fortnite déjà disponibles sur l'App Store.

Dans une série de publications sur X, Tim Sweeney a partagé des captures d'écran d'applications comme "Fort Battle Royale Epic Shoot" et "Epic Survival Battle Royale 3D" — des clones évidents de Fortnite actuellement disponibles sur l'App Store. "Hey @AppStore, pouvons-nous avoir le vrai Fortnite s'il vous plaît ?" a ironiquement demandé Sweeney. Si le premier clone mentionné a rapidement été retiré après cette mise en lumière publique, le second reste toujours accessible aux utilisateurs iOS.

Update: Apple has taken down Fort Battle Royale Epic Shoot. Players looking for a fake adware version of Fortnite on the App Store should instead try Epic Survival Battle Royale 3D Clash Squad Battle Royale 3D, approved by Apple. https://t.co/FfKD0jYYpS pic.twitter.com/rYGeXH5WId

Cette situation est d'autant plus frustrante pour Epic Games que, selon les propres directives d'Apple, "en moyenne, 90% des soumissions sont examinées en moins de 24 heures". Or, la première soumission de Fortnite datant du 9 mai est restée sans réponse pendant cinq jours complets, poussant Epic à la retirer pour en soumettre une nouvelle version le 14 mai, afin de coïncider avec la mise à jour hebdomadaire de contenu prévue ce vendredi 16 mai.

"Apple n'a ni accepté ni rejeté notre soumission", a déclaré Sweeney, ajoutant que "la mise à jour de vendredi pour Fortnite est maintenant en péril". Cette absence de décision pourrait contraindre Epic à retarder la mise à jour sur toutes les plateformes, le studio souhaitant maintenir une synchronisation entre tous les supports.

Dans les jours précédant la première soumission, Tim Sweeney semblait pourtant confiant : "J'aurais du mal à imaginer qu'Apple bloque Fortnite à ce stade", avait-il déclaré. "Nous avons informé Apple de ce que nous faisons. Nous avons prévenu leur équipe de relations développeurs."

Cette confiance semble avoir été mal placée. Apple paraît déterminé à ne pas céder facilement, malgré l'offre de paix de Sweeney qui avait promis le retour de Fortnite sur l'App Store américain en échange d'une conformité globale d'Apple avec l'ordonnance du juge.

Pour l'instant, les millions de fans de Fortnite sur iOS restent dans l'expectative. Alors que la mise à jour de vendredi est compromise, Tim Sweeney n'a pas indiqué quelles seraient les prochaines actions d'Epic si la situation restait au point mort. Une chose est sûre : le feuilleton Epic vs Apple est loin d'être terminé, et les utilisateurs d'iPhone et d'iPad en font les frais.



Aujourd'hui, Epic considère qu'Apple bloque volontairement l'arrivée de Fortnite sur l'App Store. Cette information est invérifiable dans la mesure où il n'y a aucune communication d'Apple à l'heure actuelle. L'affaire semble en tout cas au point mort.

Apple has blocked our Fortnite submission so we cannot release to the US App Store or to the Epic Games Store for iOS in the European Union. Now, sadly, Fortnite on iOS will be offline worldwide until Apple unblocks it.