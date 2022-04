Roblox défend Apple dans l'affaire Epic Games

Ce n'est pas tous les jours qu'une grande entreprise défend l'App Store d'Apple dans le cadre de l'affaire antitrust qui l'oppose à Epic Games. Après Snap l'an dernier qui déclarait être heureux de payer des taxes sur l'App Store "en échange de toute la technologie étonnante qu'ils fournissent", c'est au tour de Roblox d'assurer que l'App Store améliore la "sûreté et la sécurité" de ses utilisateurs.

Comme le rapporte Reuters, Roblox soutient Apple contre Epic dans le cadre de l'affaire antitrust qui opposent les deux sociétés aux États-Unis. Comme vous vous en souvenez peut-être, le créateur de Fortnite a perdu un procès l'année dernière pour savoir si Apple avait des règles et des frais de paiement anticoncurrentiels, bien qu'il ait obtenu une petite victoire sur les paiements tiers.



Roblox a déclaré dans un dépôt légal jeudi :

Le processus d'examen et d'approbation des applications disponibles sur l'App Store mis en place par Apple renforce la sûreté et la sécurité, et confère à ces applications une plus grande légitimité aux yeux des utilisateurs.