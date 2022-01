Apple autorise les paiements tiers dans l'App Store en Corée du Sud

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Cela aura pris un certain temps mais la Corée du Sud a réussi. Dans les semaines et mois à venir, les développeurs coréens présents sur l'App Store vont pouvoir inciter les utilisateurs à passer par un autre système que celui d'Apple pour les achats in-app. Une superbe nouvelle qui devrait alléger la commission actuelle qu'ils payent chaque année au géant de la technologie.

Une décision historique après une longue bataille

C'est un sujet qui fait débat depuis des années mais qui s'est intensifié tout au long de l'année 2021. Apple continu de s'enrichir d'une manière stratosphérique à coup de milliards et peut remercier le système extrêmement lucratif qu'il a mis en place avec sa boutique d'applications, l'App Store.



Un système bien évidemment décrié par les gouvernements de plusieurs pays qu'ils jugent anti-concurrentielle. Le premier point le plus important et sans aucun doute le plus critiqué, c'est la commission effective pour les développeurs présents sur la plateforme couplé au fait qu'ils n'ont pas le choix que de passer par le système d'Apple pour ce qui est des transactions financières, les fameux achats in-app.



Pour faire simple, les développeurs réclament depuis fort longtemps de pouvoir également proposer aux utilisateurs de payer ailleurs que sur l'App Store pour éviter que la commission ne s'applique sur toutes les transactions, demande à laquelle à Apple est totalement réfractaire.

La Corée du Sud est l'un des pays parmi les plus virulents à ce sujet et le gouvernement sud-coréen vient justement d'obtenir ce qu'il voulait. Via une loi votée il y a maintenant plus de quatre mois, le pays a forcé Apple et les autres dont Google à modifier leurs systèmes pour que les paiements tiers/alternatifs soient disponibles pour les développeurs.



Apple n'avait pas l'air pressé de mettre cette mesure en place au vu de la relance des autorités deux mois plus tard mais cette fois-ci, c'est la bonne. À travers le média The Korea Herald, Apple s'est fendu d'un communiqué officiel dans lequel la société se réjouit pour les développeurs concernés tout en réaffirmant son respect total envers les lois coréennes.

Nous sommes impatients de travailler avec le KCC et notre communauté de développeurs sur une solution qui profite à nos utilisateurs coréens.



Apple a un grand respect pour les lois coréennes et une solide histoire de collaboration avec les développeurs d'applications talentueux du pays. Notre travail sera toujours guidé en faisant de l'App Store un endroit sûr et fiable pour que nos utilisateurs téléchargent les applications qu'ils aiment.

Cette fois-ci plus de doute, il n'y aura plus de recours en justice ou ce genre choses, Apple se plie aux lois coréennes et va donc laisser les développeurs du pays contourner "parfois" la commission qui fait tant parler. Une commission de 15-30% qui devrait en toute logique être moins salée.



Attention tout de même, Apple prévoit des frais minimes mais des frais tout de même sur ces paiements alternatifs, à voir comment cela sera accueilli. Quoi qu'il en soit, les autres pays qui tentent de faire plier la pomme sur ce point-là savent maintenant que c'est possible et la Corée du Sud en est le parfait exemple.