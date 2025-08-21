AppleCare+ est maintenant disponible chez Boulanger

Depuis août 2025, Boulanger propose officiellement le service AppleCare+ pour ses clients. Cette nouveauté permet de bénéficier d’une couverture étendue pour les produits Apple, directement en magasin ou en ligne, offrant ainsi plus de sécurité et de tranquillité pour vos appareils.

Inédit : Apple Care+ disponible chez Boulanger

Depuis le 5 août 2025, Boulanger propose officiellement AppleCare+, une extension de garantie payante qui offre une couverture renforcée pour une large gamme de produits Apple, tels que les iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple TV et HomePod. Cette offre est disponible dans plusieurs magasins Boulanger à travers la France, avec des périodes promotionnelles spécifiques, comme à Sarcelles du 5 août au 5 septembre, ou à Saran jusqu’au 31 octobre.

Les avantages d’AppleCare+

Souscrire à AppleCare+ chez Boulanger permet de bénéficier de plusieurs avantages :

Couverture illimitée en cas de dommages accidentels (avec franchise éventuelle).

Remplacement de la batterie si sa capacité tombe en dessous de 80 % de sa capacité d’origine.

Assistance technique prioritaire d’Apple.

Service de réparation en Apple Store ou centre de réparation agréé.

Service de remplacement express.

Réparation sur site ou par envoi postal.

Ces services sont désormais accessibles directement dans les magasins Boulanger participants, offrant ainsi une solution pratique et rapide pour protéger vos appareils Apple achetés auprès de l'enseigne.

Comment souscrire ?

Pour profiter de cette offre, il suffit de vous rendre dans un magasin Boulanger proposant AppleCare+ ou de visiter leur site web. Les conseillers en magasin pourront vous guider dans le choix de la formule adaptée à votre appareil et à vos besoins.

Plusieurs magasins Boulanger proposent désormais AppleCare+, notamment à Sarcelles, Saran, Royan, Ollioules et Grand Vitrolles. Les horaires et dates de disponibilité peuvent varier selon les magasins, il est donc recommandé de vérifier les informations spécifiques à chaque point de vente.



En résumé, depuis août 2025, Boulanger offre à ses clients la possibilité de souscrire à AppleCare+, une extension de garantie qui apporte une couverture supplémentaire pour les produits Apple, avec des services pratiques et accessibles directement en magasin.