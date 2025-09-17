Apple dévoile le prix des réparations pour iPhone 17 et Air sans AppleCare+

Comme à son habitude, quelques jours après avoir présenté ses nouveaux iPhone, Apple a divulgué les frais de réparation hors garantie pour les iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air en France, en anticipation de leur lancement ce vendredi. Sans AppleCare+, certains montants peuvent faire peur.

Tous les prix des réparations pour les iPhone 2025

Tout d'abord, il faut savoir que les frais de remplacement de batterie, opération la plus demandée, restent cohérents avec les modèles précédents. Le coût pour remplacer la batterie d'un iPhone 17 s'élève à 109 €, et à 135 € pour les iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ou iPhone Air, aligné sur les frais pour l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Pour le reste, les frais de réparation pour le nouvel iPhone Air ultra-fin sont presque identiques à ceux de l'iPhone 17 standard. Seul le remplacement de l'appareil complet en cas de dommage irréversible est plus cher.



Voici les frais de réparation hors garantie en euros pour la France, basés sur les informations officielles d'Apple (sur le site de support) adaptées aux modèles 2025 :

Remplacement d'écran (avant uniquement) : iPhone 17 : 405 € iPhone Air : 405 € iPhone 17 Pro : 405 € iPhone 17 Pro Max : 489 €

Dommages au verre arrière : iPhone 17 : 169 € iPhone Air : 169 € iPhone 17 Pro : 169 € iPhone 17 Pro Max : 169 €

Remplacement d'écran + verre arrière : iPhone 17 : 499 € iPhone Air : 499 € iPhone 17 Pro : 499 € iPhone 17 Pro Max : 585 €

Remplacement de batterie : iPhone 17 : 99 € iPhone Air : 135 € iPhone 17 Pro : 135 € iPhone 17 Pro Max : 135 €

Remplacement de la caméra arrière : iPhone 17 : 199 € iPhone Air : 199 € iPhone 17 Pro : 299 € iPhone 17 Pro Max : 299 €

Autres dommages : iPhone 17 : 729 € iPhone Air : 859 € iPhone 17 Pro : 899 € iPhone 17 Pro Max : 955 €



Note : Ces prix sont hors garantie. Avec la couverture AppleCare+, les frais de réparation varient de 29 € à 99 € par incident pour tous les modèles en France.



Notez que pour obtenir une estimation précise, utilisez l'outil "Obtenir une estimation" sur le site Apple, car les prix peuvent varier en fonction du modèle exact et des conditions locales.