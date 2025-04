Une première promotion pour le MacBook Air M4 !

Apple a frappé fort lors de la sortie du MacBook Air M4 en mars dernier avec un appareil moins cher et encore plus performant. Moins d'un mois après son lancement, une première promotion fait déjà son apparition ! Ce nouveau modèle, bien que très proche de la version M3, est loin d'être négligeable, surtout quand on peut économiser plusieurs dizaines d'euros !

Le meilleur de sa catégorie

Équipé de la puce M4, le MacBook Air 2025 offre des performances toujours plus impressionnantes, avec une vitesse de calcul jusqu’à deux fois supérieure au MacBook Air M1 et 23 fois supérieure aux anciens modèles Intel, selon Apple. Mieux, il est capable de faire tourner les derniers jeux AAA grâce au ray-tracing matériel.



Parmi les autres améliorations, on note une mémoire unifiée de 16 Go en standard, un SSD de 256 Go à double NAND pour plus de rapidité, une webcam 12 Mpx avec Center Stage, le support de deux écrans externes sans fermer le capot, et des ports Thunderbolt 4. Disponible en finitions élégantes comme Lumière stellaire, ce MacBook Air conserve son design moderne et affiné. Il est plus proche que jamais de la gamme "Pro", le MacBook Pro de base ne conservant qu'un écran 120 Hz à rétroéclairage miniLED en sa faveur.

Depuis le passage aux puces Apple Silicon, la gamme Air s’est imposée comme une référence. La puissance des processeurs M-series permet de gérer des tâches exigeantes, du montage vidéo au multitâche intensif, tout en restant économe en énergie. L’autonomie atteint jusqu’à 18 heures, idéale pour une journée complète sans recharge. Le silence est un autre atout majeur : sans ventilateur, ce modèle fonctionne pratiquement tout le temps sans bruit, même lorsque vous jouez.



Ces caractéristiques, combinées à un écran Liquid Retina de 13,6 pouces éclatant et une portabilité exceptionnelle (moins de 1,5 cm d’épaisseur), font du MacBook Air un choix incontournable pour les professionnels et les créatifs. C'est tout simplement le meilleur rapport qualité / prix de chez Apple dans la gamme Mac portable, et même du marché selon nous. Il est bien évidemment propulsé par macOS et supporte les outils Apple Intelligence désormais en français.

Un prix réduit !

Du coup, Amazon propose déjà une réduction sur ce "Air" à tout faire. Le MacBook Air 13 pouces avec puce M4, 16 Go de RAM et 256 Go de SSD, en finition Lumière stellaire, passe de 1 199 € à 1 133 € seulement, soit 6 % de réduction. De plus, les abonnés Prime peuvent obtenir la livraison en un jour.



Une occasion en or pour s’offrir ce concentré de performance et d’élégance à un prix plus doux, dès son lancement !

