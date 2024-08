Une première promotion sur le MacBook Air M3 de 15 pouces à -10 %

Plus de six mois après son lancement, le MacBook Air M3 de 15 pouces est enfin en promotion, signe que les ventes ont été excellentes. Plus besoin de dépenser 1 599 euros avec une jolie réduction.



Reprenant les excellentes bases du modèle M2, le nouveau "Air" améliore plusieurs points dont les performances, la réactivité du disque de stockage, la vitesse de téléchargement en Wi-Fi ainsi que la gestion des écrans externes.

Les nouveautés du MacBook Air M3

Le MacBook Air M3, lancé fin 2023, est taillé pour les jeux et la créativité avec la puce M3 gravée en 3 nanomètres qui est plus puissante et plus efficiente que jamais. Elle est supérieure à tous les processeurs concurrents sur un ultra-portable, avec la capacité d'abattre des milliards de calculs sans sourciller, ni chauffer. Mieux, elle intègre des fonctionnalités avancées pour l'IA, mais aussi les jeux avec le ray-tracing matériel, notamment.



Tout cela est sublimé par un design tout-écran, encore plus palpable dans cette variante 15 pouces parfaite pour ceux qui cherchent le confort avant tout.

macOS s’appuie sur ces incroyables performances en matière d’IA pour proposer des fonctionnalités intelligentes qui boostent la productivité et la créativité, en permettant aux utilisateurs d’exploiter pleinement l’appareil photo, la dictée en temps réel, la traduction, la prédiction textuelle, la compréhension visuelle ou encore les fonctionnalités d’accessibilité.

Autre nouveauté intéressante avec l'arrivée du Wi-Fi 6E, offrant un téléchargement sans fil jusqu’à 2 fois plus rapide que les modèles de génération précédente. Les performances sont aussi bonnes que sur les iPhone 15 Pro et MacBook Pro M3.



Dernier point notable, le MacBook Air M3 offre la prise en charge de deux écran externes, une première depuis l'avènement des puces Apple Silicon sur le "Air".



Le reste était déjà présent sur la mouture "M2" avec un écran LCD Liquid Retina de grande qualité, une caméra FaceTime à l'avant, trois micros (légèrement améliorés avec une isolation vocale) et des haut-parleurs compatibles Audio spatial et Dolby Atmos. De même, on retrouve l'excellent clavier Magic Keyboard avec Touch ID, toujours aussi rapide pour s'authentifier en un rien de temps.

La pub Apple du nouveau MacBook Air M3 ! 💻 pic.twitter.com/DRQbfyeSzj — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) March 5, 2024

Acheter le MacBook Air M3 au meilleur prix

Au lieu de 1 599 euros, le MacBook Air M3 de 15 pouces est à :

À noter que le MacBook Air 13 pouces avec M2, disponible en finitions minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral, est aussi en promotion à 1 136 euros.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.