Le MacBook Air M2 de 15 pouces est déjà en promotion !

Mi-juin, Apple a lancé officiellement le tout nouveau MacBook Air 15 pouces, une taille unique dans la gamme. Alors que les premiers tests ont tous saluer la grande qualité du "Air" de 15 pouces, notamment grâce à un combo confort / puissance / ergonomie inégalé, son prix bien placé a permis de faire exploser les ventes. Bien qu'il partage de nombreuses similitudes avec son petit frère de 13 pouces, ce nouvel ordinateur ultra portable apporte une grande valeur ajoutée pour la plupart des clients. Et quand il est en promotion, c'est encore mieux !

Le même, mais en plus grand

Comme annoncé lors de la présentation d'Apple le 5 juin dernier, le MacBook Air 15 pouces est désormais équipé de la même puce M2 que le modèle 13 pouces. Ces deux ordinateurs portables partagent de nombreux points forts, tels qu'un design élégant, un écran IPS LCD de haute qualité et une autonomie exceptionnelle de 18 heures. Les principales différences matérielles du modèle 15 pouces résident dans son écran plus grand et ses six haut-parleurs, contrairement au modèle 13 pouces qui n'en possède que quatre.



De base, le MacBook Air 15 pouces est disponible à partir de 1 599 €, tandis que le modèle 13 pouces est désormais proposé à partir de 1 299 € (au lieu de 1 449 € précédemment). À noter que toutes les configurations du modèle 15 pouces incluent un GPU à 10 cœurs, tandis que le modèle d'entrée de gamme du 13 pouces est équipé d'un GPU à 8 cœurs. De plus, tous les modèles 15 pouces sont fournis avec un adaptateur d'alimentation compact à double port USB-C de 35 W, sans surcoût, ce qui n'est pas négligeable.

Acheter le MacBook Air 15 pouces en promotion

Vous trouviez le MacBook Pro 14 ou 16 pouces sortis début 2023 trop onéreux ? Alors que le MacBook Air 15 pouces est fait pour vous. Pratiquement 800 euros moins cher, il offre quasiment les mêmes performances globale, excepté l'écran miniLED et quelques coeurs CPU/GPU en moins. Pour travailler, visionner des films, surfer ou même jouer, le grand "Air" avec sa puce M2 fera largement l'affaire dans la plupart des cas. Relisez le test du MacBook Air M2 de 15 pouces.



C'est le moment de craquer, car le MacBook Air 15 pouces 2023 est actuellement en promo :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.