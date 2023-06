Apple présente le MacBook Air M2 avec un écran de 15 pouces

Plus besoin d'acheter un MacBook Pro pour s'équiper d'un Mac portable avec un grand écran. Comme prévu par les rumeurs, Apple vient d'officialiser l'arrivée du MacBook Air 15 pouces à l'occasion de la WWDC 23, une conférence plus qu'animée. Un grand écran dans une machine puissante, fine et efficiente. Découvrons ensemble à quoi il ressemble.

Le MacBook Air M2 s'agrandit

Comme indiqué par Gurman, Kuo et d'autres depuis le début d'année, Apple profite de la WWDC23 pour présenter le MacBook Air M2 équipé d'un grand écran de 15.3 pouces. Globalement identique à son petit frère de 13 pouces en termes de caractéristiques, il devrait séduire les clients qui attendent depuis longtemps un écran plus imposant sur ce modèle.



La nouveauté principale est donc sa dalle qui prend deux pouces supplémentaires. Un confort accru pour travailler, mais aussi se divertir ou jouer. Pour marquer la différence avec la gamme "Pro", Apple reste sur la technologie IPS LCD classique et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, contre un rétro-éclairage miniLED et un taux à 120 Hz sur le MacBook Pro 14 et 16 pouces depuis 2021.

Les points clés à retenir

Écran Liquid Retina 15.3 pouces avec True Tone (500 nits)

CPU 8 cœurs

GPU 8/10 cœurs

8 Go de mémoire unifiée

Caméra FaceTime HD 1080p

Port de charge MagSafe 3

Deux ports Thunderbolt/USB 4

Magic Keyboard avec Touch ID

Trackpad Force Touch

Adaptateur secteur USB-C 65 W

Autonomie 18 h

Système audio à 6 hauts-parleurs

Date de sortie et prix

Le MacBook Air M2 version 15 pouces est en précommande dès aujourd'hui et sera livré à partir de la semaine prochaine. Pour le posséder, il faudra dépenser au minimum 1299 $ pour la configuration de base, soit 100 dollars de plus que le 13 pouces. En France, il devrait être vendu 1449 euros, nous mettrons à jour l'article.