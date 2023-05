MacBook Air 15 pouces : les fournisseurs sont prêts, il manque juste l'annonce d'Apple !

1 com

Toutes les rumeurs l'assurent depuis plusieurs mois, Apple va présenter à coup sûr un MacBook Air M2 de 15 pouces au cours de l'événement d'ouverture de la WWDC 2023. Ce nouveau MacBook est le résultat d'une demande des consommateurs qui voulaient un écran plus grand sur la gamme MacBook Air sans devoir passer à un MacBook Pro. Selon une récente indiscrétion, les fournisseurs d'Apple sont déjà prêts avec des stocks de MacBook Air 15 pouces sur le point d'être expédiés.

Apple prévoit une forte demande

Après l'annonce du nouveau MacBook Air M2 qui va avoir lieu à la WWDC 2023, Apple devrait rapidement ouvrir les précommandes puis lancer son nouveau modèle de Mac très attendu dans les semaines qui suivent. On peut s'attendre à une disponibilité en France vers la fin du mois de juin, au plus tard début juillet si tout se passe bien.



Selon un rapport de Digitimes, les fournisseurs d'Apple se préparent au lancement et ont déjà stocké une masse de MacBook Air 15 pouces. Ils sont tous prêts, Apple a juste besoin de donner le feu vert pour commencer le début des expéditions vers ses entrepôts logistiques aux quatre coins du monde.

Le rapport explique également que les expéditions globales de MacBook seront probablement en baisse pour l'année 2023, malgré les nouveautés (MacBook Pro en février et MacBook Air en juin), les consommateurs ne vont pas se lâcher sur le dernier modèle de MacBook Air comme on pourrait le penser. Les ventes devraient être bonnes, mais pas aussi "parfaite" que les précédentes générations de MacBook Air. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cela : l'inflation ou encore la diminution/fin du télétravail dans de nombreuses entreprises à travers le monde.



Le nouveau MacBook Air de 15 pouces devrait avoir des arguments compétitifs, il sera équipé de la puce M2, un CPU à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs, une résolution d'écran identique à celle du MacBook Pro 14 pouces, deux ports Thunderbolt 3, un port de charge MagSafe 3, le Touch ID, un trackpad avec Force Touch...