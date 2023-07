MacBook Air 15 pouces M2 : les ventes ne sont pas bonnes, Apple réduit la production

Le MacBook Air 15 pouces a pourtant de quoi séduire avec son écran plus grand et sa puce M2, il se positionne comme une alternative moins coûteuse au MacBook Pro. Cependant, les consommateurs semblent pour l'instant peu réceptifs à ce nouvel argument de vente. La situation pourrait même conduire Apple à stopper la production du MacBook Air 15 pouces, si les ventes ne s’améliorent pas. Ce bilan mitigé invite à la réflexion sur la stratégie adoptée par Apple pour le MacBook Air M2. Alors que l’entreprise a toujours pu compter sur le succès de ses précédents Mac, il lui faudra désormais trouver le moyen de renverser la tendance pour ce nouveau modèle, afin de ne pas compromettre ses performances sur le marché mondial des ordinateurs portables.

Avec la dernière génération de MacBook Air, Apple a intégré pour la première fois un écran de 15 pouces. Cette initiative correspond à une forte demande de la communauté qui réclamait un plus grand écran sans avoir la nécessité de passer sur la gamme MacBook Pro. Malheureusement, si le lancement a été bon, les ventes seraient aujourd’hui en chute libre, obligeant Apple à revoir le rythme de production dans les usines de ses partenaires en Asie.

