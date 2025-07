Mac Pro 2013, iMac et MacBook Air 2019, iPad Pro 2018, iPhone 8 sont vintage, AirPort est obsolète

Apple a ajouté les Mac Pro 2013, MacBook Air 2019, iMac 2019, iPad Pro 2018 et iPhone 8 128 Go à sa liste de produits « vintage », et les AirPort Express et Extreme ainsi que les Time Capsule de 2 et 3 To celle des appareils obsolètes. Certains ont vécu deux fois plus longtemps que d’autres, voici pourquoi.

Mac Pro 2013 (Vintage) :

Apple a récemment ajouté le Mac Pro 2013, surnommé "Trash Can", à sa liste de produits vintage, 12 ans après son lancement, en raison de sa longue période de vente jusqu'en décembre 2019, elle-même conséquence d’un prix haut perché qui n’autorise pas toutes les fantaisies de la part des équipes SAV d’Apple. Connu pour son design cylindrique compact, ce Mac Pro a été vanté par Phil Schiller avec la phrase audacieuse "Can’t innovate anymore, my ass", mais il a finalement été critiqué pour sa capacité d'évolution limitée. Sa petite taille restreignait les mises à niveau des GPU et la gestion thermique, ce qui a conduit Apple à admettre en 2017, par l'intermédiaire de Craig Federighi, responsable du matériel, que le design les avait coincés dans un "coin thermique". En tant que produit vintage, les réparations restent possibles dans les magasins Apple ou chez les prestataires de services agréés, à condition que les pièces soient disponibles, mais cela devient difficile avec le temps. Le Mac Pro M2 Ultra est bien plus performant et est vendu moins cher.

MacBook Air 2019 13 pouces (Vintage)

Le MacBook Air 2019 13 pouces a également été ajouté à la liste des produits vintage d'Apple. Ce modèle, faisant partie de la populaire gamme ultraportable d'Apple, le dernier sous Intel avant le premier MacBook Air M1, est désormais éligible aux réparations dans les magasins Apple ou chez les prestataires de services agréés, à condition que des pièces de rechange soient disponibles. Comme pour les autres produits vintage, il a été ajouté cinq ans après sa dernière distribution à la vente, conformément à la politique standard d'Apple pour les appareils qui ne sont plus en production active.

iMac 2019 (Vintage)

L'iMac 2019 a rejoint la liste des produits vintage d'Apple, marquant cinq ans depuis sa dernière vente. Ce modèle, connu pour son design tout-en-un élégant, reste éligible aux réparations dans les magasins Apple ou chez les prestataires de services agréés, sous réserve de disponibilité des pièces. Son inclusion dans la liste vintage indique sa transition d'un support actif à une phase où le service devient moins garanti à mesure que les composants se raréfient.

iPad Pro 11 pouces 2018 et iPad Pro 12,9 pouces de troisième génération (Vintage)

Apple a classé l'iPad Pro 11 pouces 2018 et l'iPad Pro 12,9 pouces de troisième génération comme produits vintage. Ces tablettes, remarquables pour leurs écrans bord à bord et leur connectivité USB-C, ont été distribuées pour la dernière fois il y a plus de sept ans. Les propriétaires peuvent encore demander des réparations dans les magasins Apple ou chez les prestataires de services agréés, mais uniquement si les pièces sont disponibles, conformément à la politique de réparation des produits vintage d'Apple.

iPhone 8 128 Go (Vintage)

L'iPhone 8 128 Go a été ajouté à la liste des produits vintage, rejoignant ses homologues de 64 Go et 256 Go, qui y figuraient déjà plus tôt cette année. Le modèle 128 Go a été vendu plus longtemps, retardant son statut vintage. En tant que dispositif vintage, les réparations sont possibles dans les magasins Apple ou chez les prestataires de services agréés si les pièces sont disponibles, bien que leur disponibilité puisse diminuer avec le temps.

AirPort Express de deuxième génération, Time Capsules 2 To et 3 To, et AirPort Extreme 802.11ac (Obsolètes)

Apple a transféré l'AirPort Express de deuxième génération, les Time Capsules de 2 To et 3 To, et l'AirPort Extreme 802.11ac à sa liste de produits obsolètes, indiquant qu'ils ne sont plus éligibles aux réparations dans les magasins Apple ou chez les prestataires de services agréés. Ces appareils, passés à l'obsolescence après une période vintage de deux ans, sont considérés comme technologiquement obsolètes sept ans après leur dernière vente, sans fourniture de pièces par Apple pour les réparations.

Politique générale de réparation chez Apple

Pour les produits vintage, les magasins Apple et les prestataires de services agréés peuvent proposer des réparations si les pièces sont disponibles, mais cela devient de plus en plus difficile à mesure que les composants sont éliminés. Les produits obsolètes, en revanche, ne bénéficient d'aucun support de réparation ou de pièces de la part d'Apple. Certains ordinateurs portables Mac peuvent être éligibles à une période de réparation uniquement pour la batterie, pouvant aller jusqu'à 10 ans après leur dernière vente, sous réserve de disponibilité des pièces, ce qui constitue une exception limitée à la politique d'obsolescence standard.