Le MacBook Air M4 sortirait seul, avant l’iPhone SE 4 et l’iPad 11

Apple prévoirait plusieurs annonces de produits pour la première moitié de l’année prochaine, notamment de nouveaux MacBook Air, un iPad 11, un iPhone SE 4, les AirTags 2, les Mac Studio et Mac Pro M4 Ultra, et peut-être d’autres nouveautés. Mais tous ne sortiront pas en même temps.

La primeur au MacBook Air M4

Dans une publication sur X, Mark Gurman de Bloomberg a confirmé que l’iPad 11, l’iPhone SE 4 et l’iPad Air 7 (déjà !) devraient être lancés au printemps 2025. Il a toutefois précisé que les nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces équipés de la puce M4 seraient annoncés plus tôt que ces appareils, sans indiquer de date exacte.

Cela laisse entendre que les nouveaux MacBook Air pourraient être annoncés via un communiqué de presse sur le site d’Apple vers mars, tandis que les autres produits pourraient être dévoilés lors de l’événement de printemps d’Apple en avril. Cette stratégie permettrait à Apple de sortir rapidement cette mise à jour mineure du MacBook Air, un modèle attendu et accidentellement confirmé par macOS 15.2.

Aucun changement de design n’est attendu pour cette mise à jour, qui se limiterait à la puce M4 et à quelques améliorations mineures. Parmi les ajouts possibles, on pourrait retrouver une caméra Center Stage et un passage des ports Thunderbolt 3 aux Thunderbolt 4. Le Wi-Fi 7 est à oublier, il n’est même pas de la partie sur le MacBook Pro M4.

Apple a en effet déjà actualisé les MacBook Pro, iMac et Mac mini avec des options de puces M4 ces derniers mois. Les résultats Geekbench ont montré que la puce M4 offre une amélioration de 25 % des performances multicœurs par rapport à la puce M3, tout en offrant toujours plus d’autonomie, jusqu’à 22 heures selon le modèle de MacBook.