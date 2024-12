Le nouvel iPad 11 serait lancé avec iPadOS 18.3 au printemps 2025

Après avoir renouvelé ses iPad Pro, iPad Air et iPad mini en 2024, Apple se prépare à lancer un iPad 11 d'entrée de gamme au printemps prochain, avec le dernier iPadOS 18.3 préinstallé sur les appareils, selon une source de MacRumors.

Des preuves du nouvel iPad

Comme vous le savez, les rapports se sont récemment multipliés autour d'un futur iPad de 11e génération, qui devrait arriver sur le marché aux côtés du nouvel iPhone SE 4 et d'un iPad Air rafraîchi au printemps prochain.



La rumeur prend encore un peu plus d'épaisseur avec les informations du jour. Apple devrait déployer les mises à jour iOS 18.3 et iPadOS 18.3, actuellement en bêta, entre fin janvier et début février, ce qui laisse juste assez de temps pour équiper les nouveaux iPad pour une sortie en mars.

Bien que les détails sur les nouveautés de la tablette soient très rares à date, le futur iPad pas cher d'Apple intégrera le prochain modem 5G personnalisé de l'entreprise. Ce modem, également attendu dans l'iPhone SE 4 et l'iPhone 17 Air en 2025, promet des vitesses de téléchargement 5G allant jusqu'à 4 Gb/s, bien qu'il n'atteigne pas la vitesse des modems de Qualcomm en raison de sa limitation à la 5G inférieure à 6 GHz et de l'absence de prise en charge de la 5G mmWave. Un point qui ne sera pas perceptible en France, la 5G à onde millimétrique étant toujours absente.



En revanche, nous savons que cet iPad pourrait prendre en charge Apple Intelligence, suggérant une puce A17 Pro comme l'iPad mini 7, ainsi que 8 Go de RAM. De plus, Apple travaille sur un nouveau Magic Keyboard pour cet iPad et / ou l'iPad Air, ce qui renforcerait son attrait.



Pour iOS 18.3, nous n'avons pas encore la liste des nouveautés. La première bêta n'a rien dévoilé, alors qu'iOS 18.2 et iPadOS 18.2 ont introduit des fonctionnalités telles qu'Image Playground, Genmoji et l'intégration de Siri avec ChatGPT. On attend toujours les améliorations de Siri, notamment une meilleure compréhension du contexte personnel, ainsi qu'une meilleure reconnaissance à l'écran. Peut-être qu'Apple cache tout cela pour ne rien laisser fuiter sur son prochain iPad. En attendant, l'iPad 10 est à 359 € seulement.