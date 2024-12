Apple renommerait l'iPhone SE 4 en iPhone 16E

D'après une nouvelle rumeur publiée sur weibo, l'iPhone SE de quatrième génération se nommerait finalement iPhone 16E. Une information à prendre avec beaucoup de recul, mais qui a du sens. Ce nouvel iPhone est attendu pour le début d'année prochaine.

La rumeur du mois

Depuis quelques mois, les rumeurs se multiplient autour du prochain iPhone SE. Le smartphone le plus abordable d'Apple devrait adopter un nouveau design en 2025, avec l'introduction de l'encoche, laissant enfin derrière lui les larges bordures.



Mais ce n'est pas tout. Pour célébrer ce nouveau look, Apple pourrait également changer son nom. D'après les informations du leaker Fixed Focus Digital, l'iPhone SE pourrait devenir l'iPhone 16E. Une rumeur à prendre avec précaution, surtout que des sources réputées comme Mark Gurman et Ming-Chi Kuo ne l'ont pas encore confirmée.

En procédant ainsi, Apple pourrait harmoniser sa gamme et renforcer le poids marketing de cet iPhone en lui attribuant un numéro associé aux modèles les plus récents. Une stratégie qui rappelle celle de Samsung en 2019, lorsqu'ils ont lancé le Galaxy S10e après les Galaxy S10, S10+ et S10 5G.



Pour rappel, l'iPhone SE de 2025 devrait être doté d'un écran de 6,1 pouces avec encoche et design bord-à-bord, du Face ID, de la puce A17 (ou A18), d'un module photo amélioré, de la connectivité 5G avec puce maison, du Wi-Fi 6E et, bien sûr, d'un port USB-C.



Si toutes ces nouveautés se concrétisent, l'iPhone 16E serait alors bien supérieur à son prédécesseur, l'iPhone SE 3 sorti en mars 2022. Cependant, espérons qu'Apple maintiendra un prix abordable, sans trop se rapprocher de celui de l'iPhone 16. Nous sommes impatients de voir comment Apple parviendra à rendre cet iPhone attractif sans faire exploser le prix.