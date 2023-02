iPhone SE 4 : Kuo dévoile un écran OLED plus grand et une puce 5G maison

Une indiscrétion avait beaucoup fait parler d'elle en fin d'année 2022, l'analyste Ming-Chi Kuo avait obtenu comme information qu'Apple avait pris la décision de suspendre le développement de l'iPhone SE 4. Ce smartphone de milieu de gamme très apprécié des clients Apple au budget restreint était annoncé comme étant repoussé à une commercialisation pour 2024. Heureusement, la situation a depuis évolué et l'espoir est de retour !

De nouvelles informations à propos de l'iPhone SE 4

Sur son compte Twitter, Kuo a dévoilé plusieurs indications croustillantes sur la quatrième génération de l'iPhone SE. Selon ses propos, les ingénieurs d'Apple on récemment repris le travail autour de l'iPhone SE 4, les équipes qui ont commencé le projet investissent à nouveau de leur temps sur ce prochain iPhone.



L'analyste affirme que le "plus grand changement" dans les plans d'Apple pour l'iPhone SE 4 est le passage d'un écran LCD à un écran OLED. La firme de Cupertino va donc proposer un écran de meilleure qualité, mais aussi plus cher, ce qui va provoquer une hausse du coût de fabrication. Est-ce que cela se répercutera sur le prix final facturé aux consommateurs ? C'est possible, mais on imagine qu'Apple pourrait faire un geste afin que le prix n'augmente pas trop comme il s'agit d'un iPhone de milieu de gamme.

Toujours concernant l'écran, celui-ci devrait passer de 4,7 pouces à 6,1 pouces. Apple a conscience que les consommateurs privilégient les grands écrans et l'entreprise souhaite aller dans ce sens pour la prochaine génération d'iPhone SE 4.

Le modem 5G sera de la partie

Apple proposera également un modem 5G, mais pas n'importe lequel... L'iPhone SE 4 devrait être le premier modèle d'iPhone à intégrer la puce 5G baseband d'Apple. Jusqu'ici, l'entreprise s'était toujours fournie chez Qualcomm pour la puce 5G de ses appareils. La bonne nouvelle, c'est que cela va permettre de réduire le coût de fabrication, car en évitant de passer par un fournisseur tiers, Apple fera des économies sur le modem 5G.

Pour conclure, Ming-Chi Kuo explique que la dépendance d'Apple envers les modems 5G de Qualcomm va progressivement diminuer.