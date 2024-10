LG dévoile un écran Ultragear OLED 4K avec Dual Hz (240Hz et 480Hz)

LG vient d'annoncer un nouvel Ultragear 32GS95UE, un moniteur de jeu OLED 4K doté de plusieurs taux de rafraîchissement, d'un temps de réponse impressionnant et d'une gestion intégrée des câbles. En clair, la firme coréenne cible les gamers sur PC et désormais Mac.

LG est toujours à la pointe sur les écrans

L'Ultragear 32GS95UE de LG possède une innovation qui devrait lui rapporter de nouveaux clients. Avec la fonction Dual-Hz, les utilisateurs peuvent passer d'un écran 4K à un taux de rafraîchissement de 240 Hz à un écran Full-HD à un taux de rafraîchissement de 480 Hz.



LG est une entreprise reconnue pour la qualité de ses dalles, en particulier OLED puisqu'elle fournit la plupart de ses concurrents, Samsung y compris. Même Apple a noué un partenariat avec le coréen pour l'excellent Ultrafine 4K.

Le moniteur 32GS95UE est équipé de 2 ports HDMI 2.1 (parfait pour la PS5 et jouer en 4K à 120 Hz) et d'un DisplayPort, ce qui le rend parfait pour un Mac Mini, mais un MacBook Air aura besoin d'une station d'accueil pour le faire fonctionner.



Mais le plus impressionnant est sa capacité à fonctionner à 480 Hz, ainsi que la possibilité de changer le taux à la volée. Plus besoin de choisir entre un moniteur de meilleure qualité avec un taux de rafraîchissement inférieur ou un taux de rafraîchissement plus élevé au détriment de la résolution. Le temps de réponse de l'écran est de 0,03 ms et le nouvel Ultragear est équipé d'une couche antireflet.



Comme le note LG, le 32GS95UE, modèle 2024, améliore encore l'expérience de l'utilisateur grâce à un écran aux bordures minimales et à un son puissant et nuancé. Le moniteur crée un paysage sonore tridimensionnel exaltant grâce à la technologie Pixel Sound et à un système audio frontal intégré doté de deux haut-parleurs de graves et prenant en charge le système DTS Virtual:X. Les haut-parleurs sont astucieusement dissimulés derrière le panneau OLED lui-même, ce qui évite d'avoir recours à des haut-parleurs externes et permet d'économiser de l'espace sur le bureau. Un sans faute.

Date de sortie et prix

Reste à connaître le prix et la date de sortie de la bête. Sur le papier, le 32GS95UE est très alléchant, notamment pour les joueurs. Les jeux type Fortnite ou COD seront parfaits en 480 Hz, alors que des jeux d'aventure plus posés seront magnifiques en 4K à 240 Hz (ce qui est déjà incroyable). Dans les deux cas, votre machine devra être très puissante.



Pour information, l'actuel UltraGear OLED de 32 pouces est vendu 799 € (hors promotion).

