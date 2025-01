Le Smart Monitor M9 de Samsung passe à l'OLED et l'IA

Le tout nouvel écran Smart Monitor M9 (modèle M90SF) de Samsung a tout pour plaire aux clients Apple. Celui qui arbore depuis quelques années un design similaire à celui de l'iMac vient de franchir un cap. Profitant du CES 2025, le géant coréen annonce une version améliorée de son Smart Monitor, notamment grâce à des fonctions d'intelligence artificielle révolutionnaires qui enrichissent le divertissement et l'interactivité en optimisant l'affichage et en offrant des recherches intelligentes. Mais aussi via le passage à une dalle OLED.

Le Smart Monitor M9

Premier du genre à incorporer l'IA, le M9 de Samsung dispose de l'AI Picture Optimizer qui analyse les signaux d'entrée pour identifier le type de contenu (jeux, vidéos ou applications de productivité) et ajuste automatiquement les paramètres d'affichage pour garantir une expérience visuelle optimale. Pour les joueurs, l'IA reconnaît le genre du jeu en cours et ajuste finement les paramètres d'image pour une expérience de jeu immersive et optimale, adaptée à chaque style.



De plus, le successeur du M8 est équipé de la fonction 4K AI Upscaling Pro qui utilise un traitement avancé de l'IA et des réseaux neuronaux pour transformer les contenus de basse résolution en une qualité 4K. Cette fonction examine les signaux d'entrée et les données d'image disponibles pour générer des images claires et détaillées, indépendamment de la résolution initiale.

Ces capacités intelligentes et personnalisées sont sublimées par un écran OLED 4K de 32 pouces avec une certification VESA DisplayHDR™ True Black 400 pour des couleurs éclatantes et des détails précis. Mieux, le Smart Monitor M9 offre un taux de rafraichissement de 165 Hz, et une définition 4K. Bien que Samsung n’ait pas tout détaillé, il y a fort à parier que la connectique soit composée de ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, ainsi que des prises Thunderbolt 4 (USB-C).



Son design élégant (merci l'inspiration Apple) avec le socle Easy Setup permet une configuration de l'espace de travail sans effort, tandis qu'une caméra 4K intégrée rend ce moniteur polyvalent dans divers contextes d'utilisation. Un sacré concurrent de l'Apple Studio Display !



Attendez-vous à un prix inférieur à 1 000 euros.

Les autres nouveautés Samsung 2025

Samsung ne s'arrête pas là et dévoile aussi les nouveaux modèles de ses autres gammes Odyssey et ViewFinity, respectivement pour les joueurs et les designers.

Gamme Odyssey

Le Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF) est le premier moniteur de jeu OLED 4K de 27 pouces avec une densité de pixels de 165 PPI et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, offrant une expérience de jeu détaillée et fluide.

L'Odyssey OLED G6 (G60SF) est le pionnier en tant qu'écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 500 Hz en résolution QHD, fournissant une réactivité maximale pour une performance de jeu optimale.

Gamme Odyssey 3D

Le moniteur Odyssey 3D (G90XF) de 27 pouces utilise une lentille lenticulaire et une caméra stéréo pour offrir une expérience 3D sans lunettes, transformant les vidéos 2D en 3D grâce à l'IA.

Gamme ViewFinity S8