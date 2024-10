Un écran OLED plus lumineux pour les iPhone 16 Pro grâce à Samsung

Comme prévu par la rumeur il y a déjà des mois, les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max seront bel et bien les premiers smartphones Apple à adopter le panneau d'affichage OLED haute performance "M14" de Samsung, selon un nouveau rapport en provenance de Corée du Sud.

Une bonne nouvelle

D'après les informations du site ETNews, les dalles OLED de la série "M" de Samsung sont destinés aux smartphones phares, tandis que "14" fait référence au nombre de matériaux haute performance utilisés pour les produire. "M14" est la première série de ce type, et le panneau aurait été développé pour offrir une luminosité et une longévité supérieures. La première fois que l'on en a parlé, nous avions évoqué un écran plus économe en énergie.

Samsung aurait désormais signé un contrat avec Apple pour la production en masse de son composant M14 à partir du second semestre, soit pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. La concurrence devrait se limiter à celle du Pixel 9 Pro de Google, selon les rumeurs. Il s'agit du seul modèle étant prévu d'intégrer une dalle M14.



Le passage de la dalle M13 à M14 sur les iPhone 16 Pro de cette année permettrait d'atteindre jusqu'à 1 200 nits de luminosité de base (en SDR), soit une augmentation de 20 % par rapport aux modèles actuels. Malgré tout, la luminosité maximale HDR devrait rester à 1 600 nits, comme l'écran actuel de l'iPhone 15 Pro. À titre d'exemple, l'Apple Watch Ultra 2 monte à 2 000 nits en HDR.



Nous ne savons pas si les panneaux M14 utilisent la nouvelle technologie d'affichage OLED à micro-lentilles évoquée l'an dernier. Elle permettait d'améliorer la luminosité et de réduire la consommation d'énergie.



Pour le reste, on s'attend à une batterie plus dense, à un bouton de capture supplémentaire et, surtout, à de nouvelles dimensions. L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max auront des écrans plus grands que les modèles iPhone 15 Pro, respectivement de 6,3 et 6,9 pouces, soit 0,2 pouces de plus. Les petites mains ne devraient pas apprécier cette cuvée...