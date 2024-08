iPhone 16 Pro : un écran 20% plus lumineux ?

Avec une luminosité pouvant aller jusqu’à 2000 nits en extérieur, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max proposent l’un des écrans les plus lumineux sur le marché des smartphones. Avec la prochaine génération d’iPhone, Apple ne devrait pas aller au-delà des 2000 nits, cependant, l’entreprise fera un ajustement sur la luminosité en « standard ».

L’écran OLED des iPhone 16 Pro va vous éblouir

Selon une récente indiscrétion, l’iPhone 16 Pro pourrait apporter une petite amélioration en matière d'affichage. Le futur iPhone offrirait une luminosité supérieure de 20% pour le contenu SDR (Standard Dynamic Range), par rapport à son prédécesseur l'iPhone 15 Pro. Actuellement, la luminosité SDR standard de l'iPhone 15 Pro est fixée à 1000 nits, ce qui est déjà beaucoup !



Cette information qui vient d’un leaker sur Weibo, s'identifiant sous le pseudonyme "Instant Digital", a suggéré que l'iPhone 16 Pro pourrait voir cette valeur grimper jusqu'à 1200 nits.

Apple utilise une stratégie de luminosité différenciée pour préserver l’autonomie, il y a des valeurs maximales standard, HDR (High Dynamic Range) et spécifiques pour l'utilisation en extérieur. Cette méthode vise principalement à éviter que les utilisateurs ne rencontrent des problèmes d'autonomie due à une consommation excessive en cas de luminosité maximale prolongée.



Depuis le lancement de l'iPhone 13 Pro en 2021, la luminosité SDR standard n'a pas évolué et est restée constante à 1000 nits. La stabilité de la luminosité sur plusieurs générations montre l'importance de trouver un équilibre entre performance d'affichage et efficacité énergétique. En ce qui concerne la luminosité HDR, elle est attendue pour rester inchangée à 1600 nits avec l'iPhone 16 Pro.



L'augmentation de 20 % de la luminosité SDR est une avancée intéressante, elle montre l'effort continu d'Apple pour améliorer l'expérience visuelle de ses iPhone dans des conditions d'utilisation variées, de la lumière du jour éclatante aux environnements plus sombres.



Source