L'écran tactile de l'iPhone 16 Pro a un sérieux problème

Une petite musique monte sur les forums où les propriétaires d'iPhone 16 Pro sont de plus en plus nombreux à signaler un écran tactile erratique. Les clients constatent que certains tapotements et balayages ne sont pas pris en compte, affectant ainsi l'expérience. Que ce soit pour faire défiler une liste, appuyer sur un bouton ou taper au clavier, l'iPhone 16 Pro semble faire vivre un enfer à certains.

Un problème plutôt logiciel

Si les plaintes en ligne s'accumulent dangereusement, notamment sur Reddit, nous n'avons pas pu reproduire le problème. En s'attardant sur les cas remontés, notamment ceux qui ont publié une vidéo, on s'aperçoit que le problème pourrait venir de l'algorithme de rejet des touches accidentelles d'iOS. Il semble mal calibré, lui qui avait intégré en premier sur l'iPad, afin de ne pas prendre en compte la paume de la main qui tenait la tablette.

Avec des bords toujours plus fins autour de l'écran, l'iPhone 16 Pro (et Pro Max) nécessite plus que jamais un algorithme intelligent pour ne pas prendre en compte toutes les "touches". Visiblement, ce n'est pas encore le cas.

Une partie des utilisateurs signalent davantage de problèmes lorsque leur doigt repose près du nouveau bouton de contrôle de l'appareil photo, sur le côté droit de l'écran. Mais la plupart des situations montrent que le dysfonctionnement intervient lorsque les utilisateurs tiennent naturellement le téléphone, leurs doigts entourant les côtés de l'appareil. Notez d'ailleurs que les démonstrations sont faites sans coques. Ce qui abonde dans le sens de notre théorie.

Le problème affecte les iPhones fonctionnant sous iOS 18 et la version bêta d'iOS 18.1. Nous sommes assez confiants qu'Apple pourra résoudre ce problème avec une mise à jour logicielle.

Dernier point pour rassurer les clients sur l'aspect logiciel de ce problème : l'écran tactile réagit parfaitement sur l'écran de verrouillage.



Qui a déjà reçu son iPhone 16 Pro ou Pro Max ? Vous avez eu ce souci ? Vous pouvez faire un test sur le site https://www.onlinemictest.com/touch-screen-test/.