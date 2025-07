L'iPhone 17 Pro se montre en orange, l'iPhone 17 Air en bleu ciel

À seulement six semaines du lancement des nouveaux modèles d'iPhone, les fuites s'accélèrent. Le leaker Sonny Dickson vient de partager des modèles factices de la gamme iPhone 17, révélant les options de couleurs potentielles choisies par Apple. Et comme vu il y a quelques jours, une variante orange semble de la partie pour les "Pro".

Les modèles factices de l'iPhone 17 Pro incluent le noir, le blanc, le bleu foncé et un orange éclatant. Cette teinte orange est particulièrement audacieuse, s'éloignant des couleurs généralement plus sobres des modèles Pro d'Apple. Certains spéculent qu'elle pourrait ressembler davantage à une teinte cuivrée, peut-être en raison des différences d'éclairage ou d'angle dans les images. Des fuites antérieures mentionnaient également une option grise et une teinte changeante dite Liquid Glass qui passe du blanc selon la lumière, absentes ici.

Pour l'iPhone 17 Air, les modèles factices présentent le noir, le blanc, l'or et un bleu ciel rappelant celui du MacBook Air M4. Ces couleurs correspondent aux rumeurs précédentes pour le premier Air de la gamme. Rappelons qu'il se distinguera par une finesse de 5,5 mm et quelque concessions pour obtenir un poids plume malgré l'écran OLED de 6,6 pouces compatible 120 Hz.

Les modèles standards de l'iPhone 17 sont visibles en noir, blanc, bleu et un violet tirant sur le rose. Les rumeurs suggèrent d'autres options comme le gris acier et le bleu clair, avec une teinte de bleu légèrement différente de celle de l'Air.

Bien que les modèles factices reflètent souvent des designs précis, les coloris ne sont pas forcément à prendre pour argent comptant. Les variations d'éclairage, de matériaux et de finitions donnent généralement aux iPhones un aspect plus raffiné que ces maquettes.



First look at iPhone 17 color dummies, The new orange really stands out this year — definitely a bold addition. Thoughts? pic.twitter.com/M0gB6NSglI