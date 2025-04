iPhone 17 Pro : le Bleu Ciel pourrait voler la vedette

Peu d'informations ont filtré concernant les options de couleur des futurs iPhone 17 Pro et Pro Max, malgré de nombreuses fuites sur leurs évoluions et fonctionnalités. Cependant, le leaker Majin Bu vient de révéler que le Bleu Ciel pourrait être une nouvelle option au moment de l’achat.

Un iPhone 17 Pro en Bleu Ciel pourrait faire écho au MacBook Air M4

Selon des sources au sein de la chaîne d'approvisionnement de Majin Bu, des prototypes de l'iPhone 17 Pro ont été testés dans plusieurs couleurs, avec le Bleu Ciel en tête. Décrit comme plus vibrant et raffiné que le populaire Sierra Blue de l'iPhone 13 Pro ou celle des iPhone 14 et 14 Plus, cette teinte est bien placée pour être la star du lancement de septembre 2025, sauf changement de dernière minute.

Pour le reste, l’iPhone 17 Pro devrait offrir une nouvelle disposition de l’appareil photo arrière, des capacités vidéos 8K, un zoom 7x, une puce A19 Pro plus rapide ou encore des fonctions supplémentaires du côté d’Apple Intelligence.



Bien que Majin Bu ait un bon historique récent pour les fuites Apple, ses prédictions ne sont pas toujours exactes.



L'éventuelle introduction du Bleu Ciel sur l'iPhone 17 Pro est plus que plausible, car elle coïncide avec le lancement de cette couleur sur le MacBook Air M4 la même année. Il est rare qu'Apple déploie une couleur signature sur le Mac et l'iPhone au cours de la même année. Si le Bleu Ciel séduit sur le MacBook Air, Apple pourrait capitaliser sur cet engouement pour l'iPhone 17 Pro.

In China, a store is using the CAD models I provided to show people how the various iPhone 17 models differ from older models pic.twitter.com/ZVug7ksAWC — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 21, 2025

La stratégie de couleur d’Apple pour les modèles Pro

Apple opte généralement pour des tons noir et blanc standards pour sa gamme iPhone Pro, en introduisant une seule option de couleur chaque année. L'année dernière, il s'agissait du Desert Titanium. Le Bleu Ciel pourrait être le prochain, bien que, comme le note Bu, il soit encore trop tôt pour confirmer le choix final d'Apple.



Quelle serait le coloris le plus élégant selon vous pour un iPhone Pro ?