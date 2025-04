Le design du port USB-C de l’iPhone 17 Air pourrait vous surprendre

Apple s’apprête à dévoiler un iPhone 17 Air incroyablement fin en septembre prochain, marquant potentiellement l’une des transformations de design les plus significatives de ces dix dernières années (depuis l'iPhone X). Avec seulement 5,5 mm d’épaisseur, hors une légère protubérance pour l’appareil photo, cet appareil de 6,6 pouces devrait devenir l’iPhone le plus fin d’Apple, surpassant le bon vieil iPhone 6 et ses 6,9 mm.

Un port USB-C remanié

Pour atteindre une telle finesse, Apple a procédé à des ajustements notables. Des modèles factices divulgués par le YouTuber AppleTrack indiquent que le port USB-C sur le bord inférieur n’est plus centré, mais décalé vers l’arrière dans un souci d'agencement des composants internes de l’écran. Les grilles des haut-parleurs ont également été simplifiées, réduites à deux trous de chaque côté du port contre cinq habituellement, reflétant les efforts pour intégrer des composants essentiels comme la batterie, le processeur et les haut-parleurs dans un châssis plus compact.

Une capture de la vidéo d'Apple Track.

D’autres mesures d’économie d’espace incluent l’équipement de l’iPhone 17 Air avec une seule caméra arrière et la suppression du logement pour carte SIM physique, passant à un support eSIM exclusivement, un changement initié aux États-Unis dès l’iPhone 14. En interne, le modem C1 conçu par Apple, introduit dans l’iPhone 16e, améliore l’efficacité pour offrir une autonomie comparable aux modèles actuels malgré le profil fin.

Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 17, aux côtés des AirPods Pro 3 et de l'Apple Watch 11, lors de son événement annuel d’automne. On peut s'attendre à un keynote le 9 ou 10 septembre 2025.



Qui attend l'iPhone 17 Air ? Rappelons que le design arrière devrait évoluer largement, avec un module d'appareil photo prenant toute la largeur. Cela vaut pour l'iPhone 17 Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, mais pas pour l'iPhone 17.



Voici la vidéo de notre confrère américain :