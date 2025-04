iPhone 17 Air : un design quasi aussi fin que ses boutons selon Sonny Dickson

De nouvelles images partagées par Sonny Dickson mettent en avant des modèles factices du futur iPhone 17 Air d’Apple, soulignant son design incroyablement fin aux côtés des autres modèles de la gamme 2025, dont l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Prévu pour un lancement plus tard cette année, l’iPhone 17 Air s’annonce comme le modèle d'Apple le plus fin à ce jour.

Une finesse record

Avec une épaisseur d’environ 5,5 mm (hors caméra arrière), l’iPhone 17 Air est nettement plus fin que les modèles iPhone 17 Pro, qui devraient atteindre 8,725 mm selon les différentes sources. Le téléphone fait mieux que le Galaxy S25 Edge, et presque aussi fin que ses boutons latéraux. Les photos de Sonny Dickson sont saisissantes :

Construction durable et légère

Pour garantir la robustesse et éviter un nouveau scandale de type « bendgate » de l’iPhone 6 Plus, Apple utiliserait un châssis en titane et aluminium. Bien que des plans initiaux envisageaient un écran plus grand de 6,6 pouces, Apple a opté pour une taille légèrement réduite afin de renforcer la solidité structurelle.

Choix de design innovants

Pour atteindre cette finesse, Apple a fait un choix fort pour son iPhone 17 Air avec une seule caméra arrière, préservant notamment l’espace pour la batterie. La firme ne s'est pas contentée de cela et va supprimer le port SIM, pour promouvoir l’eSIM à l’échelle mondiale, et intégrera le modem C1 ultra-efficace introduit avec l’iPhone 16e. Ces modifications devraient maintenir une autonomie comparable à celle des modèles iPhone actuels, surtout que la rumeur veut qu'une batterie haute densité soit utilisée. Elle serait d'ailleurs prévue dans le premier iPhone Fold de 2026.

Détails du lancement

La série iPhone 17, incluant l’iPhone 17 Air, devrait être dévoilée mi-septembre, probablement aux côtés des nouveaux AirPods Pro 3, Apple Watch 11 et autre Apple Watch Ultra 3.