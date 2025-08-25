L'iPhone 17 Pro chargerait les AirPods et Apple Watch

Les prochains iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max d’Apple, dont le lancement est prévu pour mi-septembre 2025 après une annonce supposée le 9 septembre, pourraient inclure une fonction de charge sans fil inversée. Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital sur Weibo, Apple a testé cette fonctionnalité, qui permettrait à ces smartphones haut de gamme de recharger sans fil des accessoires Apple tels que les AirPods, l’Apple Watch, et potentiellement un futur MagSafe Battery Pack.

Le retour de la rumeur sur la charge inversée

.Les rumeurs sur la charge sans fil inversée pour les iPhones circulent depuis longtemps, avec des spéculations remontant à plusieurs années, par exemple avant la sortie de l'iPhone 12 en 2020. Des rapports antérieurs d’Instant Digital indiquaient qu’Apple testait une charge sans fil inversée de 7,5 W pour les modèles iPhone 17 Pro, ainsi qu'une charge sans fil de 35 watts pour l'appareil lui-même.

Cette fonctionnalité s’appuierait sur les capacités de charge inversée existantes d’Apple, introduites en 2021 avec le MagSafe Battery Pack pour l’iPhone 12 et les modèles plus récents. Ce pack permettait à un iPhone de fournir de l’énergie à l’accessoire tout en se rechargeant via Lightning. Cependant, Apple a remisé le MagSafe Battery Pack et le MagSafe Duo Charger en septembre 2023 avec l’arrivée de la gamme iPhone 15, qui a adopté l’USB-C, permettant une charge inversée filaire jusqu’à 4,5 W pour les appareils compatibles Power Delivery, comme les AirPods et l’Apple Watch.



Bien qu’Apple n’ait pas réintroduit sa batterie externe MagSafe, Mark Gurman de Bloomberg et l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo ont suggéré qu’une version USB-C pourrait « éventuellement » revenir, sans aucune garantie.



L’intégration potentielle de la charge sans fil inversée dans les modèles iPhone 17 Pro pourrait éliminer le besoin d’un câble USB-C pour recharger les accessoires, offrant une solution pratique pour les utilisateurs en déplacement. Encore faut-il que l'autonomie soit encore améliorée sur les téléphones d'Apple.



Cette fonctionnalité vous serait-elle utile ? Partagez vos avis dans les commentaires. Rendez-vous le 9 septembre pour découvrir toutes les nouveautés de l'iPhone 17 Pro, ainsi que le petit nouveau, l'iPhone 17 Air. Rappelons que l'iPhone peut recharger un autre iPhone ou un Android via un câble.