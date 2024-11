Les nouveautés déjà connues des iPhone 17 Pro et Pro Max

Bien que l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max soient encore loin de leur présentation officielle, encore plus de leur lancement, nous avons déjà un faisceau d'indices conséquent sur les nouveautés prévues par Apple. Si vous hésitez à prendre l'iPhone 16 Pro, cet article pourrait vous aider dans votre décision.

Principales caractéristiques des modèles iPhone 17 Pro

Cadre en aluminium et conception hybride

Les iPhone 17 Pro devraient introduire un cadre en aluminium, s'éloignant du cadre en titane de l'iPhone 15 Pro et 16 Pro, et du cadre en acier inoxydable utilisé de l'iPhone X à l'iPhone 14 Pro. De plus, ces modèles pourraient présenter un nouveau design arrière « en partie aluminium, en partie verre ». L'idée serait d'avoir un matériau plus léger, pour réduire le poids de l'iPhone.

Bosse rectangulaire pour appareil photo

La bosse rectangulaire autour de l'appareil photo arrière serait plus grande et en aluminium, offrant un look rafraîchi et une durabilité éventuellement améliorée. Un détail esthétique qui permettra de facilement différencier les nouveaux modèles.

Puce A19 Pro

L'iPhone 17 Pro inclurait la puce A19 Pro de nouvelle génération d'Apple, construite sur le processus avancé de troisième génération 3 nm de TSMC. Attendez-vous à de meilleures performances et à une meilleure efficacité énergétique par rapport aux modèles actuels, notamment pour les jeux vidéo.

12 Go de RAM

Les rumeurs initiales suggéraient que seul l'iPhone 17 Pro Max bénéficierait d'une mise à niveau de 12 Go de RAM, mais des rapports ultérieurs indiquent que cette augmentation s'étendra également à l'iPhone 17 Pro. Cette augmentation devrait améliorer le multitâche et la prise en charge des capacités d'IA avancées d'Apple. En comparaison, la gamme iPhone 16 dispose de 8 Go de RAM.

Puce Wi-Fi 7 conçue par Apple

Au moins un modèle d'iPhone 17 serait doté d'une puce Wi-Fi 7 conçue en interne par Apple, marquant ainsi une rupture avec les composants Broadcom.

Puce 5G conçue par Apple

De la même manière, l'iPhone 17 Air serait équipé d'une puce modem 5G maison, marquant ainsi le début de la fin de la relation avec Qualcomm. L'iPhone SE 4 attendu pour mars 2025 pourrait d'ailleurs être le premier à en profiter.

Appareil photo amélioré

Tous les modèles d'iPhone 17 seraient dotés d'une caméra frontale de 24 mégapixels, doublant la résolution des caméras 12 mégapixels de la gamme iPhone 16.



Les iPhone "Pro" de 2025 pourraient inclure un appareil photo téléobjectif de 48 mégapixels, un bond significatif par rapport à la version 12 mégapixels de l'iPhone 16 Pro.

Dynamic Island plus fine

Enfin dernier changement important, l'iPhone 17 Pro Max serait doté d'une Dynamic Island plus étroite, rendu possible par l'adoption par Apple d'une nouvelle technologie metalens pour les composants Face ID.



Si tout ceci n'est qu'au stade de la rumeur, les différentes nouveautés ont été annoncées et détaillées par plusieurs sources, dont Mark Gurman, Ming-Chi Kuo ou encore Jeff Pu.



Nous mettrons à jour l'article au fur et à mesure.