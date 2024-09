Les iPhone 16 sont tous équipés de 8 Go de RAM pour Apple Intelligence

Lors de la présentation des nouveaux smartphones sous Android, les constructeurs donnent à chaque fois la quantité de RAM à l'intérieur du nouvel appareil. Cette information qui est pourtant importante et pertinente n'est jamais communiquée par Apple. L'entreprise ne le dit pas lors de son événement ni sur la fiche des caractéristiques des iPhone. Apple cache volontairement le détail, ce qui oblige de fouiller un peu pour découvrir l'information.

Tous les iPhone 16 ont 8 Go de RAM

Vous avez suivi l'Apple Event d'hier soir, vous avez regardé en détail le site d'Apple et pourtant vous n'avez pas vu la quantité de mémoire vive (RAM) introduite dans les iPhone 16 ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas aveugle, c'est juste qu'Apple ne communique pas l'information qui à ses yeux n'est pas intéressante. Selon une découverte de @iSWUpdates et MacRumors, les iPhone 16 possèdent tous 8 Go de RAM, l'information a été trouvée dans la dernière version de l'outil de développement d'Apple Xcode 16.



Dans un smartphone, la RAM est importante, car elle permet de gérer plusieurs applications simultanément et d'assurer une performance fluide, en évitant les ralentissements lors de l'utilisation. Plus un smartphone dispose de RAM, plus il peut gérer efficacement des tâches exigeantes comme le multitâche, les jeux vidéo, les fonctionnalités IA ou encore les applications gourmandes en ressources, comme celles dédiées à l'édition photo ou vidéo.

Si on compare avec les iPhone de la précédente gamme, on remarque que les modèles standards obtiennent un peu plus de RAM. En réalité, Apple n'a pas vraiment eu le choix, car les iPhone 16 et iPhone 16 Plus sont éligibles à Apple Intelligence et les fonctionnalités IA que va proposer Apple aux États-Unis, puis en Europe, consomment beaucoup de RAM.

iPhone 16 : 8 Go de RAM

iPhone 16 Plus : 8 Go de RAM

iPhone 16 Pro : 8 Go de RAM

iPhone 16 Pro Max : 8 Go de RAM

Et voici ce que ça donne avec la gamme précédente :

iPhone 15 : 6 Go de RAM

iPhone 15 Plus : 6 Go de RAM

iPhone 15 Pro : 8 Go de RAM

iPhone 15 Pro Max : 8 Go de RAM

Si vous êtes habitué à l'univers Android, vous allez probablement être surpris que les iPhone proposent aussi peu de Go de RAM, mais il y a une raison à cela. Contrairement à Android, qui doit fonctionner sur une multitude d'appareils avec des configurations matérielles variées, iOS est optimisé spécifiquement pour l'écosystème matériel d'Apple. Cela signifie que même avec moins de RAM que certains appareils Android, les iPhone peuvent offrir une expérience tout aussi fluide et performante grâce à cette optimisation logicielle.



En conséquence, Apple utilise la RAM de manière plus efficace, en gérant mieux la mémoire et les processus en arrière-plan, ce qui explique pourquoi leurs appareils n'ont pas besoin d'autant de RAM brute pour rivaliser en termes de performance.