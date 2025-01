Apple Intelligence ne stimule pas les ventes d'iPhone 16

Comme nous le pressentions, les ventes d'iPhone ne décollent pas suite à la sortie d'Apple Intelligence. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, la plateforme IA intégrée à iOS 18 ne motive pas les consommateurs à passer à l'iPhone 16, que ce soit pour les clients historiques d'Apple ou les nouveaux venus.

Les raisons d'un échec

Si Apple met en avant son IA seulement depuis deux mois, c'est parce qu'Apple Intelligence, annoncé en juin 2024, n'a pas été lancé en même temps que l'iPhone 16. Il aura fallu attendre iOS 18.1 et surtout iOS 18.2 pour avoir droit à des fonctionnalités intéressantes. Pendant ce temps, les solutions d'IA populaires comme ChatGPT ont pris de l'avance.



Lorsque l'iPhone 16 est sorti en septembre, il n'incluait pas les fonctionnalités d'Apple Intelligence. Des fonctionnalités de base comme les outils d'écriture n'ont été ajoutées qu'avec la mise à jour iOS 18.1 en octobre, tandis que des fonctionnalités plus avancées comme Image Playground, Genmoji et ChatGPT dans Siri sont apparues en décembre avec iOS 18.2.



Ces premiers ajout ressemblent finalement plus à des gadgets qu'autre chose. Seuls les outils d'écriture apportent un véritable plus, aidant à rédiger un message, un courriel ou autre.



S'ajoute à cela une disponibilité uniquement en anglais à date, la France devant par exemple patienter jusqu'en avril 2025.

Une fonction non monétisée

De plus, rien ne suggère qu'Apple Intelligence viendra renforcer les revenus des services. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré qu'Apple ne souhaite pas facturer tout ou partie du service. De quoi contredire Mark Gurman de Bloomberg qui assurait qu'Apple pourrait introduire des fonctions payantes dans Apple Intelligence d'ici 2027.

Un avenir en pointillé

Pour en revenir à Kuo, l'analyste reste sceptique quant aux avantages immédiats d'Apple Intelligence pour les mises à niveau des appareils et les revenus, bien qu'il voit un potentiel dans ses perspectives à long terme. Il conseille de se méfier de l'optimisme initial du marché, en soulignant qu'il n'y a aucun signe clair qu'Apple Intelligence ait amélioré les cycles de remplacement du matériel ou l'activité de service.



De nouvelles améliorations d'Apple Intelligence, notamment le tout nouveau Siri 2, sont attendues en avril.



Voilà qui corrobore en tout cas l'enquête réalisée en décembre qui révélait qu'un nombre important d'utilisateurs américains étaient déçus par Apple Intelligence. Espérons qu'Apple en a sous le coude, car l'IA pour l'IA n'a effectivement pas de sens.