Apple Intelligence ne stimulerait pas autant les ventes d'iPhone 16

Selon Ming-Chi Kuo, analyste réputé et spécialisé sur Apple, l’entreprise américaine ne semble pas avoir augmenté ses commandes d'iPhone 16, malgré plusieurs rapports affirmant le contraire. Kuo s’appuie sur les récents résultats des fournisseurs TSMC et Largan.

Des commandes « normales »

Effectivement, TSMC, qui produit les processeurs, a récemment déclaré qu'il n'avait pas constaté d'augmentation de la croissance des unités, tandis que Largan, qui fournit des lentilles optiques de précision, a déclaré que les commandes de modèles haut de gamme en 2024 étaient similaires à celles de l'année dernière. Kuo pense que les commandes d'iPhone 16 d'Apple pour le second semestre 2024 s'élèvent à environ 87 millions d'unités, ce qui est inférieur aux 91 millions d'unités d'iPhone 15 qu'Apple a ordonnées l'an passé.

Kuo a déclaré que certains fournisseurs ont reçu comme consigne d'augmenter leur production, mais cela peut être lié à des "raisons spécifiques au sein d'industries ou de composants individuels." Pour notre confrère, les attentes selon lesquelles Apple Intelligence stimulera les ventes de l'iPhone 16 "pourraient être trop optimistes", car la fonction n'est disponible qu'en anglais américain.

Le lancement d'Apple Intelligence est généralement considéré comme la raison de l'augmentation des commandes d'iPhone 16. Toutefois, Apple Intelligence ne sera disponible en version bêta pour les utilisateurs américains qu'à partir du deuxième semestre de l'année 24, et Apple Intelligence Siri n'est disponible qu'en anglais. Indépendamment de la question de savoir si l'Apple Intelligence peut à elle seule stimuler la demande de remplacement (ce qui est un autre sujet important), l'espoir que les consommateurs achèteront le nouvel iPhone 16 pour la version bêta de l'Apple Intelligence au deuxième semestre de l'année 24 est peut-être trop optimiste.

Pourtant, au début du mois, Bloomberg suggérait qu'Apple comptait sur les fonctions d'intelligence artificielle d'iOS 18 pour augmenter les livraisons d'iPhone de 10 % en 2024. La plateforme IA d'Apple nécessite un iPhone 15 Pro ou plus récent, les clients possédant un iPhone plus ancien devront donc passer à l'iPhone 16 pour bénéficier de cette technologie.

Quelles fonctionnalités avec Apple Intelligence ?

Si vous aviez raté la présentation officielle lors de la WWDC 24, Apple Intelligence comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment des outils de texte pour la relecture, le polissage et le résumé de textes dans Mail, Messages et autres, Image Playground pour la création d'images et Genmoji pour la création d'emoji personnalisés. Apple Intelligence sera également utilisée pour remanier Siri, offrant de nouvelles perspectives, mais le nouveau Siri ne devrait pas être lancée avant 2025.



Apple a même signé un partenariat gratuit avec OpenAI pour proposer, en option, ChatGPT dans iOS 18. Mais, jusqu'à présent, Apple n'a pas conclu d'accord sur l'IA pour les consommateurs chinois, et l'Apple Intelligence ne sera pas non plus disponible dans l'Union européenne lors du lancement d'iOS 18.