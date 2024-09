On peut déjà activer le nouveau Siri d'iOS 18 et macOS 15

Vous le savez, Apple a fait l'éloge d'un tout nouveau Siri lors de la WWDC 24 la semaine dernière, avec des capacités largement améliorées et un nouveau design. Si la majeure partie des fonctionnalités ne sera lancée qu'en 2025, nous aurons tout de même du neuf à la sortie en septembre prochain. Mais d'ici-là, il est déjà possible de jeter un oeil à la nouvelle interface, via une bidouille.

Un aperçu en avant-première

Apple n'a pas encore lancé le nouveau Siri dans la bêta d'iOS 18, certainement le temps de peaufiner les premières nouveautés comme le résumé des notifications, les réponses intelligentes et autres. Si vous avez installé macOS 15 Sequoia, il est déjà possible d’activer l’interface de Siri 2.0 en passant par l'application Terminal.

Sur Mac

Le premier a avoir trouvé la parade s'appelle @aaronp613 sur X :

defaults write com.apple.assistant bypassDeviceSupportsSAE -bool true

Validez, puis :

killall Siri

Vous aurez alors la nouvelle interface de Siri, mais aucune nouvelle capacité.

Sur iPhone

Si vous voulez le voir sur iPhone, le procédé est un peu plus complexe. En effet, il faut réaliser une sauvegarde de son appareil, modifier un fichier puis restaurer la sauvegarde.

Le compte @MrCreator explique sur X :

Faites une sauvegarde de votre appareil iOS.

Modifiez votre fichier plist de sauvegarde dans iOS :

defaults write com.apple.assistant bypassDeviceSupportsSAE -bool true `defaults` : Un utilitaire en ligne de commande utilisé pour lire, écrire et supprimer les paramètres par défaut de l'utilisateur de macOS. `write` : Spécifie que vous voulez écrire une nouvelle valeur. `com.apple.assistant` : Le domaine pour les réglages de l'assistant Apple (Siri). `bypassDeviceSupportsSAE` : La clé ou le paramètre spécifique à modifier. "SAE" signifie probablement Siri Activation Eligibility (éligibilité à l'activation de Siri) ou quelque chose de similaire. `-bool true` : Définit la valeur de la clé à un booléen `true`.

defaults write com.apple.assistant bypassDeviceSupportsSAE -bool true Restaurer la sauvegarde.

En résumé, cette commande indique à iOS de contourner la vérification de l'appareil pour la prise en charge de l'éligibilité à l'activation de Siri. Comme sur Mac, cela ne le rend pas plus intelligent, juste plus beau.



Avec ce genre de méthodes, on peut aussi s'amuser à voir le service Image Playground, mais là encore, inactif.