Le développement d'iOS 18 et macOS 15 est suspendu pour régler les bugs

Développer de nouvelles mises à jour comme iOS 18 et macOS 15 qui sortiront l'année prochaine n'est pas aussi facile qu'on l'imagine. Selon un récent rapport, Apple a mis en pause les avancées des prochaines mises à jour pour que les développeurs puissent corriger les bugs rencontrés avant d'aller plus loin.

Un retard à prévoir à cause de bugs surprises ?

D'après le journaliste Mark Gurman, Apple a suspendu le travail sur les versions à venir de ses systèmes d'exploitation : iOS 18, macOS 15, watchOS 11 et tvOS 18. La firme de Cupertino souhaite se concentrer pour l'instant sur la correction des bugs, une accumulation d'instabilités et de crash aurait eu lieu, ce qui a conduit à cette décision inédite. Ce choix radical rappel l'engagement d'Apple à fournir une expérience utilisateur sans faille sur ses appareils comme l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, l'Apple TV et les Mac, même si cela signifie ralentir l'innovation temporairement.



La semaine dernière, un communiqué interne a été diffusé parmi les employés d'Apple, les informant de la suspension provisoire du développement des nouvelles fonctionnalités. Craig Federighi, vice-président senior du développement logiciel, a donné l'instruction à son équipe d'ingénierie de mettre de côté les projets en cours pour se consacrer exclusivement à la correction des bugs logiciels.

Selon des renseignements dévoilés par Mark Gurman, une quantité préoccupante de bugs a été détectée par les ingénieurs logiciels, des anomalies qui avaient échappé aux tests préliminaires. Face à cette situation, Apple a mis en place une période intensive de débogage d'une semaine, durant laquelle aucune avancée n'a été réalisée sur les nouvelles fonctionnalités.



Cette phase critique de correction s'achève cette semaine, Apple a levé le gel du développement, permettant ainsi à ses équipes de reprendre le travail sur les fonctionnalités novatrices d'iOS 18 et des mises à jour associées à ses autres systèmes d'exploitation.



